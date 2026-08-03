„airBaltic“ likimas paaiškės vėliau: itin svarbiame susitikime pristigo kvorumo

Vadovaudamasis vyriausybės pavedimu, šiame posėdyje Latvijai atstovavo tas pats Valstybės iždas. Valstybės balsavimo pozicija anksčiau buvo patvirtinta uždaroje Vyriausybės posėdžio dalyje, rašo delfi.lv, remdamasi agentūra LETA.
Kaip pranešama, atsakingi pareigūnai anksčiau neatskleidė, koks tiksliai bus „airBaltic“ pasiūlymas finansavimui pritraukti, taip pat potenciali finansavimo suma. „airBaltic“ pranešime obligacijų turėtojams buvo teigiama, kad susirinkime planuojama spręsti dėl šių metų rugpjūčio 14 ir lapkričio 14 dienomis mokėtinų palūkanų kapitalizacijos.
Planuota, kad palūkanos nebus mokamos grynaisiais pinigais, o bus pridėtos prie pagrindinės obligacijų sumos.
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Pranešime teigiama, kad „airBaltic“ atlieka išsamią savo kapitalo struktūros peržiūrą, todėl oro linijų bendrovė planuoja pritraukti tarpinį finansavimą, kad užtikrintų pakankamą likvidumą peržiūros metu. Obligacijų turėtojai galės dalyvauti galimame tarpiniame finansavime, kai bus parengtos jo sąlygos.
Anksčiau liepą Latvijos premjeras Andris Kulbergas sakė, kad be papildomos finansinės paramos „airBaltic“ negali tęsti veiklos. Duodamas interviu naujienų agentūrai LETA ministras pirmininkas teigė, kad šalies vyriausybė pirmiausia nori gauti bendrovės verslo planą, tik jį įvertinusi priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų.
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Estijos portalas „postimees.ee“ rašė, kad jei aviakompanija „airBaltic“ nesurinks lėšų, kad iki rugpjūčio pabaigos grąžintų iš Latvijos vyriausybės paskola gautus 30 mln. eurų, Europos Komisija gali pradėti tyrimą dėl galimos neteisėtos valstybės pagalbos. Susiję straipsniai
Naujienų portalas Lrytas anksčiau rašė, jog aviakompanijos „airBaltic“ nuostoliai praėjusiais metais siekė 44,337 mln. eurų ir buvo 2,7 karto mažesni nei 2024 metais. Pernai „airBaltic“ apyvarta, lyginant su 2024 m., padidėjo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų. Reitingų agentūra „Fitch“ pranešė, kad Latvijos aviakompanija dar šiais metais gali tapti nemoki. Bendrovė yra užsisakiusi 40 „Airbus A220–300“ lėktuvų, kurie bus pristatyti ateityje. Jų bendra vertė viršija 3 mlrd. eurų.
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