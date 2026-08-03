„Vilniaus miesto apylinkės teismo nustatytas laikinąsias apsaugos priemones VAATC sutraktavo kaip leidimą visiškai perimti MBA gamyklos kontrolę, nors iš tiesų to nė neprašė.
VAATC prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo nei reikalavimų uždrausti „Energesman“ vykdyti veiklą, nei draudimo mūsų darbuotojams patekti į Vilniaus atliekų MBA įrenginių teritoriją ir dirbti savo darbą“, – pranešime cituojamas „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys.
Skelbiama, kad skundą, kuriuo prašoma panaikinti aptariamą nutartį, Vilniaus apygardos teismui „Energesman“ pateikė penktadienį.
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ELTA primena, jog liepos pabaigoje Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus MBA gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Taip pat, pagal ieškovės prašymą, teismas nusprendė, kad „Energesman“ draudžiama ieškovei VAATC trukdyti „disponuoti jai priklausančiais statiniais ir mobiliąja technika“.
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Visgi, „Energesman“ teigimu, teismo nutartimi tik tenkintas VAATC prašymas dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau sprendimas savaime nesudaro sąlygų „Energesman“ perduoti rūšiavimo gamyklos valdymą.
Anot bendrovės, VAATC ir anksčiau galėjo, ir toliau gali disponuoti visais jai priklausančiais statiniais ir mobiliąja technika, tuo metu „Energesman“ gali ją valdyti ir naudoti, todėl, bendrovės vertinimu, „su tokia nutartimi perimti gamyklos operavimo veiklos VAATC negali“.
Pats VAATC tvirtino, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
Liepą dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį.
Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas paskelbė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta