Gera žinia pirkėjams: pamėgti švieži vaisiai ir daržovės „Lidl“ parduotuvėse – nuo šiol dar pigiau

„Lidl“ vaisiai ir daržovės jau ilgą laiką yra žinomi ir pamėgti pirkėjų dėl savo šviežumo bei kokybės. Nuolat ieškome galimybių pasiūlyti juos dar patrauklesnėmis reguliariomis kainomis, todėl šįkart mažiname būtent jas. Norime, kad sveika mityba būtų savaime suprantamas ir taupus kasdienis pasirinkimas“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Nuo šiol dar mažesnėmis kainomis pirkėjai gali įsigyti šviežių vaisių – sultingas ananasas kainuoja tik 1,39 euro, geltonieji melionai – 1,89 euro už kilogramą, žaliosios besėklės vynuogės – 1,99 euro už 500 gramų, o nektarinai – 2,29 euro už kilogramą. Pirkėjų pamėgtas saldus ir sultingas arbūzas nuo šiol kainuoja tik 0,99 už kilogramą. Dar patrauklesnėmis įprastomis kainomis dabar siūlomos ir įvairios daržovės.
Pirkėjai pigiau gali įsigyti kvapnių lietuviškų pomidorų, kurių kaina nuo šiol yra tik 1,89 euro už kilogramą, avietinių pomidorų, kurių kaina sumažinta beveik ketvirtadaliu – iki 1,99 euro už 450 gramų, bei pomidorų su šakelėmis – iki 1,49 euro už kilogramą. Mažesnėmis kainomis taip pat siūlomi saldžiųjų paprikų rinkiniai, kurių 500 gramų pakuotę galima įsigyti už 1,89 euro, ir lietuviškos romaninės salotos, kainuojančios 1,59 euro. Tuo tarpu rudieji pievagrybiai atpigo iki 1,39 euro už 250 gramų, virti lietuviški burokėliai – iki 0,69 euro už 500 gramų, o sunokę „Hass“ avokadai – iki 1,79 euro už 2 vienetus.
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Mažesnės kainos – be kompromisų kokybei
„Lidl“ daug dėmesio skiria tam, kad pirkėjus pasiektų švieži ir kokybiški produktai. Tam prekybos tinklas bendradarbiauja su kruopščiai atrinktais augintojais bei tiekėjais, o efektyviai valdoma tiekimo grandinė leidžia vaisius ir daržoves į parduotuves pristatyti kuo greičiau, išsaugant jų šviežumą.
Aukšti reikalavimai keliami ir vaisių bei daržovių augintojams. „Lidl“ tiekėjai privalo laikytis tarptautinių „Global G.A.P.“ ir „GRASP“ standartų, apimančių gerosios žemės ūkio praktikos, maisto saugos, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės principus.
Be to, prekybos tinklas taiko griežtesnius reikalavimus dėl augalų apsaugos produktų likučių nei numato Europos Sąjungos teisės aktai – jų kiekis vaisiuose ir daržovėse negali viršyti trečdalio ES nustatytos leistinos normos. Tiekėjų produkcija reguliariai tikrinama laboratoriniais tyrimais, todėl pirkėjus pasiekia ne tik už patrauklesnę reguliarią kainą siūlomi, bet ir atsakingai užauginti, kokybiški bei švieži vaisiai ir daržovės.
Mažesnėmis kainomis siūlomus šviežius vaisius ir daržoves pirkėjai ras visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.