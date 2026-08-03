Į statybvietę Nemuno saloje atvyko Statybų inspekcija: leidimo darbams nėra

Patikrinimas vyko ir po portalo „Kas vyksta Kaune“ paklausimų. Inspekcija anksčiau portalui raštu patvirtino, kad IS „Infostatyba“ duomenimis statybą leidžiantis dokumentas šiam objektui neišduotas. Kauno miesto savivaldybė tikina, kad leidimo darbams ir nereikia.
Ką savivaldybė sako apie darbus?
Darbai saloje, šalia „Mokslo salos“, prasidėjo liepos 28 d. Savivaldybė objekto tiesiai neįvardija – Statybos valdymo skyriaus vedėjo Pauliaus Pachomovo teigimu, „ruošiama vieta, kur ateityje būtų galima pastatyti įvairius atrakcionus, mobilius įrenginius, kuriems reikalingas tvirtas pagrindas“, o ant jo „galėtų būti pastatytas apžvalgos ratas“.
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Balandį VšĮ „Kaunas IN“ po savivaldybės administracijos vykdyto konkurso pasirašė 4,6 mln. Eur vertės sutartį dėl 45 metrų aukščio apžvalgos rato įsigijimo. Į portalo klausimą dėl statybos leidimo P. Pachomovas atsakė: „Šie darbai papuola į pirmos grupės nesudėtingų darbų kategoriją, tai reiškia, statybos leidimo išsiimti nereikia.“
VTPSI portalui yra išaiškinusi, kur brėžiama riba: aikštelė iki 100 kv. metrų laikoma I grupės nesudėtinguoju statiniu, kuriam leidimo nereikia, o didesnei nei 100 kv. metrų mieste statybos leidimas privalomas.
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Projektinio aikštelės ploto savivaldybė neatskleidžia – pasak P. Pachomovo, „tikslus statinio plotas paaiškės atlikus statybos darbus bei atlikus išpildomuosius statinio matavimus“. Kartu savivaldybė patvirtino, kad statybos rūšis – nauja statyba, o projektas parengtas. Portalo klausimams apie projekte nurodytą plotą, projekto vadovą ir rangos sutartį savivaldybė paprašė laiko iki šios savaitės.
Jei patikrinimo metu būtų nustatyta, kad darbai vykdomi be privalomo statybą leidžiančio dokumento, pagal VTPSI portalui pateiktą išaiškinimą būtų surašomas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų, kol bus pašalinti padariniai, o statytojui grėstų administracinė atsakomybė.
Apie patikrinimo išvadas ir savivaldybės atsakymus portalas „Kas vyksta Kaune“ informuos artimiausiu metu.