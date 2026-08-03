Per savaitę pigo elektra ir nafta, tačiau augo gamtinių dujų ir biokuro kainos

Anot agentūros, vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF liepos 27–31 dienomis didėjo 6,5 proc. iki 51,4 euro už megavatvalandę (MWh).
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos 1–9 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 27–59 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 46,68 proc., o Europos saugyklose dujų kiekis šiuo metu siekia apie 57,11 proc.
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Praėjusią savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 504,62 GWh gamtinių dujų. Lietuvoje dujų suvartojimas, palyginti su ankstesne savaite, mažėjo 1,19 proc. – suvartota 153,34 GWh gamtinių dujų. Dar 369,03 GWh gamtinių dujų per savaitę išsiųsta į Latviją.
Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę mažėjo 6,3 proc. ir siekė 88,5 JAV dolerio už barelį (bbl).
Prognozuojama, kad artimiausiais mėnesiais Brent naftos sandorių kainos bus 2–4 USD/bbl mažesnės nei prognozuota prieš savaitę.
Per savaitę Lietuvoje taip pat šoktelėjo degalų kainos. LEA duomenimis, dyzelino kaina padidėjo 3,9 proc. iki 2,03 euro, benzinas brango 1,6 proc. iki 1,81 euro, o SND – 0,9 proc. iki 0,76 euro.
Biokuro kaina aptariamu laikotarpiu Lietuvoje, ruošiantis naujam šildymo sezonui, siekė 26,8 Eur/MWh –euro ir buvo 1,21 proc. didesnė, lyginant su ankstesne savaite. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 16,95 euro.
Elektros kaina mažėjo kone perpus
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo 49 proc. ir siekė 38,1 euro už megavatvalandę. Tai antra mažiausia kaina šiemet nuo balandžio 20–26 d., kai kaina siekė 35,8 Eur/MWh.
Agentūros teigimu, didmeninės elektros energijos kainos vidurkis mažėjo dėl pigios elektros energijos importo iš Švedijos bei saulės ir vėjo elektrinių generacijos dalies.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje praėjusią savaitę didėjo 0,1 proc. iki 218,1 GWh ir šiemet buvo 6,4 proc. didesnis nei buvo 2025 m. tą pačią savaitę.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje siekė 201,7 GWh ir per savaitę padidėjo 9,3 proc. Šalyje pasigaminta 92 proc. suvartotos elektros energijos, ankstesnę savaitę – apie 85 proc. Bendras šalies elektros poreikis nagrinėjamą savaitę patenkintas 84 proc.
Nacionalinė generacija praėjusią savaitę buvo apie 88 proc. didesnė, palyginti su ta pačia savaite praėjusiais metais. Daugiausia elektros sugeneravo saulės elektrinės – jų gamyba augo 8,4 proc. iki 80,3 GWh.
Vėjo elektrinės per savaitę pagamino apie 25,5 proc. daugiau elektros energijos (iki 74,7 GWh), o hidroelektrinių ir šiluminių elektrinių gamyba mažėjo atitinkamai 15,7 proc. (iki 16,2 GWh) ir 7,9 proc. (iki 14,4 GWh).
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