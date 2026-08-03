„Tikroji ir reali žala paaiškės tik ateityje, o institucijų tyrimai žalos automatiškai neatlygina – šią teisę reikia įgyvendinti patiems. „Mere“ atvejis – dar viena didžiulė sisteminė spraga, kurios pasekmės gula ant paprastų Lietuvos verslininkų pečių.
Matydami tą institucinį lėtumą ir augančią riziką, kad skolos gali būti tiesiog nurašytos, tiekėjai neatgaus net savo prekių, o vadovai išvengs asmeninės atsakomybės, priėmėme sprendimą proaktyviai ištiesti ranką nukentėjusiems“, – teigia „HubLegal“ advokatas – vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas.
Europos Sąjungai įvedus sankcijas „Svetofor Group“ savininkams ir visoje Lietuvoje staiga uždarius „Mere“ parduotuves kilo sumaištis. Anot „HubLegal“ advokato L. Lukošiūno, daugybė vietos tiekėjų ir partnerių liko nežinioje dėl jiems priklausančių lėšų, o viešojoje erdvėje jau fiksuojami įtarimai dėl bandymų perkelti veiklą po kitais prekių ženklais.
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Teisininkų vertinimu, didžiausią pavojų nukentėjusiems asmenims kelia būtent laikas, nes kol valstybės institucijos vertina sankcijų taikymo mechanizmus, egzistuoja reali rizika, kad „Mere“ tinklo valdymo bendrovės bus tyčia paliktos likimo valiai be jokio turto, o kreditorių reikalavimai taps neįvykdomi.
L. Lukošiūno vadovaujama advokatų kontora „HubLegal“ padės nukentėjusiems verslininkams įvertinti turimas sutartis, neapmokėtas sąskaitas-faktūras bei parengti pirminius reikalavimus ir pretenzijas dėl neatsiskaitymo, o taip pat identifikuoti teisinius kelius, siekiant nukreipti išieškojimą tiesiogiai į atsakingus asmenis.
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„Analogiškai, kaip ir Registrų centro skandalo metu, kur fiksavome kiekvieną pažeidimą teisiniam precedentui sukurti, taip ir dabar raginame nukentėjusiuosius nelaukti. Būtina ne tik nedelsiant fiksuoti visus neatsiskaitymo faktus, bet ir telktis kolektyviniams teisiniams veiksmams bei jungtis į grupę, kad lėšos bendru ieškiniu būtų išieškotos iš už šio tinklo stovinčių atsakingų asmenų turto“, – papildo „HubLegal“ advokatas Laurynas Lukošiūnas.
Visi verslai turintys neapmokėtų reikalavimų „Mere“ prekybos tinklo valdytojams kviečiami registruotis ir teikti duomenis el. paštu nukentejemere@hublegal.lt.