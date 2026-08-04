Jis pabrėžė, kad Lietuva jau kuris laikas ES kontekste išsiskiria tuo, kad pas mus itin daug žmonių dirba viešajame sektoriuje. O šie specialistai, anot verslininko, nekuria bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, todėl reikia mažinti ir valdišką sektorių. Jis kiekvienais metais net truputį paauga.
Jei po 20 metų pas mus dirbančiųjų skaičius 200 tūkst., o valdiškas sektorius nepasikeis ar net dar sugebės paaugti, tai puikiai suprantate, kad viskas nukeliaus į tą sektorių ir BVP nebus kuriamas.
Taigi verslui reikia išlaikyti ir pensininkus, ir viešąjį sektorių“, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ atvirai kalbėjo D. Dundulis.
Jis taip pat pabrėžė, kad kalbėdamas apie viešąjį sektorių jis nekalba apie mokytojus, gydytojus. Vis tik pažymėjo, kad mokyklos, kuriose mokosi viso labo 50 moksleivių – turėtų būti uždarytos, mat jų išlaikymas yra neefektyvus.
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D. Dundulis priminė, kad Seimo narių skaičius – 141 – buvo nustatytas tada, kai Lietuvoje dar gyveno gerokai daugiau nei 3 mln. žmonių. 1992 metais Lietuvoje gyveno apie 3,7 mln. nuolatinių gyventojų.
„O dabar mes turime 2,8 mln. gyventojų ir vis tiek yra 141 Seimo narys, plius per tą laiką turime išaugusį Seimo tarnautojų, darbuotojų skaičių. <...>
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Juk daug kalbame apie automatizaciją. Tai ir šios institucijos turėjo pereiti prie kompiuterizacijos, bet matome, kad valdininkų skaičius tik išaugo. Dabar jau turime ir dirbtinį intelektą, kuris mums rašo atsakymus, bet valdininkija vis tiek auga“, – tvirtino „Norfos“ vadovas.
Verslininkas pridūrė, kad kol gyventojų skaičius traukiasi, biurokratija – plečiasi.
„Prisiminkime, kad 1990 metais moterų pensinis amžius buvo 55 metai, vyrų – 60 metų. Tyliai ramiai atėjome iki 65 metų. Paskui bus mums aiškinama, kad neužtenka pinigų ir pensinį amžių reikia vėl ilginti. O iš tikrųjų reikia tvarkytis (su biurokratija – red.)“, – neabejoja patyręs verslininkas.
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