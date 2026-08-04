Investiciniam fondui leista perimti „Saulėgrąžos investicijų“ ir kredito unijos „Saulėgrąža“ kontrolę

Tarybos teigimu, suteiktas leidimas „Polish Enterprise Fund IX“ įsigyti 100 proc. bendrovės „Saulėgrąžos investicijos“ ir netiesiogiai per ją – iki 81,52 proc. kredito unijos „Saulėgrąža“ akcijų. Skelbiama, kad kredito unija bus pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.
Anot Konkurencijos tarybos, pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas šių metų liepos 13 d.
„Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbiama institucijos pranešime.
Susiję straipsniai
Liuksemburge registruota kintamojo kapitalo investicinė bendrovė „Polish Enterprise Funds IX“ investuoja įvairiuose, įskaitant finansų, sektoriuose. Fondas remia perspektyvias įmones, suteikia joms kapitalą ir patirtį, reikalingą įmonių augimo strategijoms įgyvendinti.
Tarybos teigimu, kitos su „Polish Enterprise Funds IX“ susijusios bendrovės valdo degalinių tinklą, užsiima degalų, lauko drabužių, avalynės ir įrangos, sodo baldų ir aksesuarų prekyba, gamina konteinerių sistemas, siūlo elektromobilių įkrovimo sprendimus, teikia techninės ir technologinės infrastruktūros, verslo kelionių valdymo, ortodontijos B2B (liet. verslas verslui) paslaugas, stato ir prižiūri vėjo jėgaines.
Tuo metu „Saulėgrąžos investicijos“ teikia įmonių valdymo paslaugas, kredito unija „Saulėgrąža“ – finansines paslaugas pagal Kredito unijų įstatymą.