VerslasRinkos pulsas

Investiciniam fondui leista perimti „Saulėgrąžos investicijų“ ir kredito unijos „Saulėgrąža“ kontrolę

2026 m. rugpjūčio 4 d. 15:25
Konkurencijos taryba davė leidimą investiciniam fondui „Polish Enterprise Fund IX“ įsigyti bendrovės „Saulėgrąžos investicijos“ ir kredito unijos „Saulėgrąža“ vienvaldę kontrolę.
Daugiau nuotraukų (1)
Tarybos teigimu, suteiktas leidimas „Polish Enterprise Fund IX“ įsigyti 100 proc. bendrovės „Saulėgrąžos investicijos“ ir netiesiogiai per ją – iki 81,52 proc. kredito unijos „Saulėgrąža“ akcijų. Skelbiama, kad kredito unija bus pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.
Anot Konkurencijos tarybos, pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas šių metų liepos 13 d.
„Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbiama institucijos pranešime.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo, kiek M. Sinkevičius uždirbo „Fegdoje“: suma – nustebins

Paaiškėjo, kiek M. Sinkevičius uždirbo „Fegdoje“: suma – nustebins (4)

Naujausia žinia dėl A. Landsbergienės mokyklų ir darželių pardavimo – gautas prašymas dėl sandorio

Naujausia žinia dėl A. Landsbergienės mokyklų ir darželių pardavimo – gautas prašymas dėl sandorio (5)

„Tesonet“ perka viešbutį Vilniaus centre

„Tesonet“ perka viešbutį Vilniaus centre

Liuksemburge registruota kintamojo kapitalo investicinė bendrovė „Polish Enterprise Funds IX“ investuoja įvairiuose, įskaitant finansų, sektoriuose. Fondas remia perspektyvias įmones, suteikia joms kapitalą ir patirtį, reikalingą įmonių augimo strategijoms įgyvendinti.
Tarybos teigimu, kitos su „Polish Enterprise Funds IX“ susijusios bendrovės valdo degalinių tinklą, užsiima degalų, lauko drabužių, avalynės ir įrangos, sodo baldų ir aksesuarų prekyba, gamina konteinerių sistemas, siūlo elektromobilių įkrovimo sprendimus, teikia techninės ir technologinės infrastruktūros, verslo kelionių valdymo, ortodontijos B2B (liet. verslas verslui) paslaugas, stato ir prižiūri vėjo jėgaines.
Tuo metu „Saulėgrąžos investicijos“ teikia įmonių valdymo paslaugas, kredito unija „Saulėgrąža“ – finansines paslaugas pagal Kredito unijų įstatymą.
investicinis fondasKonkurencijos taryba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.