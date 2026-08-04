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Lietuvos bankui užbaigus patikrinimą, „Perlas Finance“ dėmesį telkia į plėtrą užsienyje

2026 m. rugpjūčio 4 d. 10:27
Lietuvos bankui užbaigus tikslinį elektroninių pinigų įstaigos „Perlas Finance“ patikrinimą ir neišsakius esminių priekaištų, bendrovė toliau tęsia nuoseklias investicijas į atitiktį bei vidaus procesų stiprinimą. Investicijos į rizikų valdymo sistemas, klientų lėšų apsaugą bei valdyseną užtikrina tvarius veiklos pamatus ir leidžia didžiausią dėmesį skirti tolesnei skaitmeninių mokėjimų plėtrai Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
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Lietuvos bankas tikslinio patikrinimo metu vertino bendrovės rizikos valdymą, klientų lėšų apsaugą, informacijos teikimą bei vidaus kontrolės procesus. Patikrinimo metu nustatyta mažareikšmių pažeidimų, didžioji jų dalis buvo operatyviai pašalinta dar vertinimo metu, o atsižvelgdamas į visas aplinkybes centrinis bankas nusprendė poveikio priemonių netaikyti.
Pasak „Perlas Finance“ vadovo Vitalij Rakovski, finansų sektoriuje veikiančioms įmonėms nuolatinis procesų tobulinimas yra neatsiejama kasdienės veiklos dalis, o jo sėkmę tiesiogiai lemia stipri komanda. Per kelerius metus darbuotojų skaičius bendrovėje išaugo beveik 50 procentų, o sukaupta kompetencija šiandien leidžia užtikrintai įgyvendinti ambicingus plėtros planus.
„Klientų ir partnerių pasitikėjimas yra svarbiausias mūsų veiklos pagrindas, todėl didelį dėmesį skiriame tam, kad visi procesai atitiktų aukščiausius finansų sektoriaus reikalavimus. Lietuvos banko atliktą patikrinimą vertiname kaip galimybę dar kartą įsivertinti savo veiklą ir ją sustiprinti. Glaudžiai bendradarbiaudami su priežiūros institucija, esminius vidaus procesų patobulinimus įgyvendinome operatyviai, todėl šiandien galime visą dėmesį skirti tolesniam augimui ir naujų paslaugų plėtrai“, – sako V. Rakovski.
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Intensyvi plėtra regione
Anot jo, vidaus procesų stiprinimas sutapo ir su aktyvia bendrovės plėtra. 2025 metais „Perlas Finance“ pajamos viršijo 15,2 mln. eurų ir buvo beveik 11 proc. didesnės nei metais anksčiau, o šių metų pirmą pusmetį augimo tempas išlieka panašus.
Viena svarbiausių bendrovės krypčių – verslui skirtų mokėjimų sprendimų plėtra, kurios pagrindas – „Perlas Pay“ platforma, leidžianti e.parduotuvėms ir kitiems verslams patogiai priimti mokėjimus. Pasak V. Rakovski, „Perlas Pay“ platformoje apdorojamų mėnesio transakcijų apimtys rugpjūčio mėnesį bus daugiau nei dvigubai didesnės nei metų pradžioje ir pasieks 1 mln. transakcijų per mėnesį.
„Kartu su augančia paklausa, plečiame veiklą visose Baltijos šalyse. „Perlas Pay“ sprendimu jau naudojasi klientai Latvijoje ir Estijoje, tarp jų didžiausia Latvijos energetikos bendrovė „Latvenergo“, o Lietuvoje mūsų sąskaitų apmokėjimo programėle „Perlas Go“ naudojasi daugiau kaip 100 tūkst. aktyvių vartotojų. Taip pat sparčiai augame Lenkijoje, kur per pastaruosius dvylika mėnesių pasikartojančios mėnesio pajamos padidėjo penkis kartus“, – teigia bendrovės vadovas.
Pasak jo, bendrovė ir toliau vertina naujas plėtros galimybes ne tik Baltijos regione, bet ir kitose Europos rinkose, įskaitant potencialius įsigijimus, o sustiprinta vidaus kontrolės sistema ir augančios veiklos apimtys sudaro tvirtą pagrindą tolesniam augimui.
„Siekiame, kad mūsų kuriami mokėjimų sprendimai būtų patikimas pasirinkimas verslui visame regione. Matome augantį klientų pasitikėjimą, todėl nuosekliai investuojame tiek į technologijas, tiek į atitikties bei rizikų valdymo procesus, kurie yra būtina ilgalaikio augimo sąlyga“, – sako V. Rakovski.
PerlasplėtraLietuvos bankas

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