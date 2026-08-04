Oro uoste statys naują angarą: investicijoms – įspūdinga suma

Laimėjusi aukcioną bendrovė 40 metų nuomosis 11,2 tūkst. kvadratinių metrų sklypą. Pranešama, kad įgyvendinus projektą bus sukurta daugiau kaip 100 naujų darbo vietų.
Pasak „GetJet Group“ vadovo Dariaus Viltrakio, investicija yra grupės augimo strategijos dalis, kuria siekiama stiprinti techninės priežiūros pajėgumus ir mažinti priklausomybę nuo išorinių paslaugų teikėjų.
Lietuvos oro uostų (LTOU) laikinoji vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė teigė, kad projektas prisidės prie Lietuvos, kaip aukštos pridėtinės vertės aviacijos paslaugų centro, konkurencingumo stiprinimo.
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Tuo metu investicijų skatinimo agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis pažymėjo, kad MRO sektorius kuria gerai apmokamas darbo vietas, stiprina šalies inžinerines kompetencijas ir skatina susijusių verslų plėtrą.
Šalia naujai išnuomoto sklypo „GetJet Group“ jau vysto ir kitą projektą – 4,7 tūkst. kvadratinių metrų sklype iki 2029 metų planuoja investuoti apie 10 mln. eurų į dar vieno angaro statybas. Artimiausiais metais Vilniaus ir Šiaulių oro uostuose grupė iš viso ketina sukurti apie 200 naujų darbo vietų.
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Prieš pasirašant žemės nuomos sutartį Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija konstatavo, kad „GetJet Group“ atitinka nacionalinio saugumo interesus ir gali įgyvendinti planuojamą projektą.