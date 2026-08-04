„2026–07–21 vykdant valstybinę kontrolę VMVT atrinko planinį mėginį – šaltai rūkytą dešrą „Saliamis“, partija GM261764946602, tinka vartoti iki 12–10–2026, gamintojas – UAB „Krekenavos agrofirma“.
Gautas tyrimų protokolas, jog mėginiuose aptikta L. monocytogenes.
Išplatinimas tik „IKI Lietuva“ parduotuvėse. Įmonei surašytas sprendimas, produktas atšaukiamas iš rinkos. Vartotojai, įsigiję nesaugų produktą, raginami jo nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas“, – teigia VMVT.
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Prekybos tinklo „Iki“ atstovės Gintarės Kitovės tvirtinimu, vos gavus informacija apie šį incidentą buvo kreiptasi į privataus ženklo saliamį gaminantį tiekėją, kad išsiaiškintume situaciją.
„Šiuo metu esame gave informaciją dėl IKI saliamio, kurio galiojimo data 2026–10–12, o partijos numeris GM261764946602 atšaukimo iš rinkos. Būtent šios partijos prekės parduotuvėse buvo nedideli kiekiai, o nuo praėjusios savaitės pabaigos ji buvo išimta iš lentynų, tad pirkėjai jos įsigyti nebegali. Prekių kokybė mums labai svarbi, todėl savo privatiems prekės ženklams nuolat vykdome savikontrolės tyrimus.
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Būtent šiam saliamiui dar šiais metais buvo vykdyti kokybės tyrimai, kuriuose jokių neatitikimų kokybei nenustatyta, tad tikėtina, jog galimi neatitikimai bus palietę tik vieną partiją, kurios šios metu parduotuvėse jau nebėra“, – teigia G. Kitovė.
Pirkėjai, įsigiję šį gaminį, iki rugpjūčio 16 dienos gali grąžinti į bet kurią „Iki“ parduotuvę.
„Šią prekę priimsime atgal ir pinigus grąžinsime ir be čekio“, – sako „Iki“ atstovė.
Primename, kad listeriozė – žmonių ir gyvūnų ūminė bakterinė infekcinė liga, kurią sukelia Listeria monocytogenes rūšies bakterijos, pasireiškianti meningitu, meningoencefalitu, sepsiu, rečiau endokarditu ar konjunktyvitu.
Listeriozė dažniausiai plinta per užkrėstą maistą. Pagrindinis infekcijos šaltinis yra gyvūninis maistas, vartojamas be pakankamo šiluminio paruošimo.
listeriozėValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)prekybos tinklas Iki
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