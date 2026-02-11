Savaitės blykstėse – K. Ivanovos skyrybos ir į J. Epsteino skandalą įsivėlęs V. Petreikis

JAV teisingumo departamentui paviešinus seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino (1953–2019) dokumentus paaiškėjo, kad su juo bendravo, pas jį lankėsi ir Lietuvos renginių organizatorius Valdas Petreikis (42 m.).
Tiesa, failuose minimas ne tik jis, bet ir jo žmona balerina Simona Paciukonytė-Petreikė (40 m.). Ji po J.Epsteino mirties buvo paskelbta ir dalies jo palikimo – net 3 mln. JAV dolerių – gavėja. Vis dėlto tokio J.Epsteino sprendimo motyvai, kaip sako S.Paciukonytės-Petreikės vyras, jiems nėra žinomi.
Dainininkė ir verslininkė Kristina Ivanova (37 m.) verčia naują gyvenimo puslapį – po septynerių metų draugystės ji išsiskyrė su sužadėtiniu verslininku Andriumi Mickumi (45 m.).
„Galima tai vadinti septynerių metų krize – galbūt mes jos neatlaikėme. Tačiau santykiai nėra matematika, kur viskas turi vieną teisingą atsakymą. Andrius yra geras žmogus, mus siejo gražus, prasmingas gyvenimo etapas, už kurį esu dėkinga“, – sakė Kristina.
Sausio paskutinę dieną „UTMA 16“ turnyre dalyvavęs kovotojas Sergejus Maslobojevas (38 m.) pasidžiaugė: jo sužadėtinė stilistė Santa Mišenytė (34 m.) laukiasi vaikelio.
Garsiam sportininkui tai bus ketvirtas vaikas, Santai – pirmas. Pora susižadėjo prieš metus, per UTMA turnyrą Kaune. Tuomet pergalę išplėšęs S.Maslobojevas prieš savo mylimąją priklaupė persirengimo kambaryje. Pora draugauja nuo 2023 metų.
Jeffrey Epsteinas Valdas Petreikis Kristina Ivanova
