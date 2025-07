Po Ozzy Osbourne mirties artimieji nerimauja dėl jo žmonos Sharon: „Mes nežinome, ką ji darys“

Kaip skelbė „DailyMail“, velionio draugai nerimauja ir mano, kad sielvartaujanti Sharon dabar gali palaidoti Ozzy jų namų sodo valdose per jaukias šeimos laidotuves, nes yra per silpna, kad galėtų dalyvauti didesnėse, viešose laidotuvėse.

„Nežinome, ar ji jausis pakankamai stipri surengti didelę atminimo ceremoniją tiems, kurie nori atsisveikinti. Manome, kad ji gali norėti jį palaidoti privačiai, namų sode“, – leidiniui sakė vienas šaltinis.

Visgi, nors Ozzy laidotuvės jau planuojamos, artimieji labiausiai nerimauja dėl 72-ejų Sharon. 2002 m. jai buvo diagnozuotas storosios žarnos vėžys, ji buvo operuota ir gydoma chemoterapija.

Pastaruoju metu ji susidūrė su sveikatos problemomis, susijusiomis su lieknėjimo preparatu „Ozempic“.

2023 m. Sharon pradėjo vartoti specialias injekcijas ir numetė daugiau nei 25 kg, tačiau, nustojusi jas vartoti, nesugebėjo grįžti prie sveiko svorio.

Dabar nerimaujama, kad mylimo žmogaus netektis galėjo smarkiai paveikti jos psichinę ir fizinę sveikatą. Apie tai pasisakė ir vienas jų šeimos darugas.

„Sharon labai trapi. Ji labai liesa ir serganti. Visi labai bijome dėl jos sveikatos. Tai sunkiausias smūgis, Ozzy buvo visas jos gyvenimas, jis buvo jos gyvenimo prasmė. Jie buvo geriausi draugai. Ir mes nežinome, ką ji dabar darys ir kaip visa tai išgyvens“, – kalbėjo jis.

Primename, kad Ozzy ir Sharon susipažino 1970 m., kai Sharon buvo 18-ka, o Ozzy dar buvo vedęs savo pirmąją žmoną Thelmą. Pora susituokė 1982 m. ir susilaukė trijų vaikų – Aimee, Jacko ir Kelly.

2016 m. Sharon ir Ozzy buvo išsiskyrę, nes paaiškėjo, kad jis buvo neištikimas – tai ją giliai sukrėtė ir pastūmėjo į emocinę krizę.

Nepaisant to, tais pačiais metais ji viešai jam atleido, pavadinusi jį „romantišku kvailiu“, o 2017-aisiais jie atnaujino vestuvių įžadus.

2022-aisiais pora šventė 40 metų santuokos sukaktį, o Ozzy prisipažino, kad Sharon yra jo sielos draugė ir jis negalėtų gyventi be jos.

Dabar baiminamasi, kad netekusi mylimojo, Sharon jaučiasi taip pat.

Primename, kad žinią apie atlikėjo mirtį pranešė jo šeima.

„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylimas O. Osbourne šiandien ryte mus paliko. Jis buvo apsuptas šeimos ir meilės. Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu“, – taip žinią pasauliui pranešė jo šeima. Dainininko mirties priežastis kol kas neskelbiama.

Ozzy buvo ne tik muzikos pasaulio ikona – jis ir jo šeima įsirašė į televizijos istoriją.

2001–2005 metais rodytas MTV serialas „The Osbournes“, kuriame vaizduotas chaotiškas, bet šiltas jų šeimos gyvenimas, sukėlė tikrą realybės televizijos revoliuciją.

MTV prodiuseris Van Toffleris, kalbėdamas su „Variety“ po žinios apie O. Osbourne'o mirtį, pagerbė roko žvaigždę ir visą šeimą.

„Tai buvo taip netikėta ir visiškai skirtinga nuo visko, kas tuo metu buvo rodoma per televiziją. Mes supratome, kad ta šeima yra kupina beprotybės, meilės ir muzikos. Ir visa tai žiūrovai pamilo“, – apie laiką filmuojant serianlą kalbėjo jis.

V. Toffler teigė, kad serialo sėkmės pagrindu tapo tai, jog dėl pašėlusių poelgių garsėjęs Ozzy, realybės šou pasirodė esąs „mielas meškiukas“.

„Žmonės jo bijojo, o jis pasirodė švelnus ir jautrus. Visi pamatė kitokį Ozzy veidą. Be to, šalia visada buvo Sharon – tikroji šeimos jėga“, – komentavo jis.

„The Osbournes“ ne tik pelnė apdovanojimus, bet ir atvėrė duris tokiems populiariais tapusiems šou, kaip „Keeping Up with the Kardashians“, „The Simple Life“.