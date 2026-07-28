Auditas atskleidė netikėtą tiesą apie princeses Beatrice ir Eugenie: „Tai rodo visišką nepagarbą“

Tai atskleidė Jungtinės Karalystės Nacionalinio audito biuro (NAO) ataskaita, kurioje paviešintos kai kurios privilegijos, kuriomis naudojosi tiek dirbantys, tiek oficialių pareigų nevykdantys karališkosios šeimos nariai.
Ataskaitoje teigiama, kad princo Andrew dukros ilgus metus buvo netiesiogiai remiamos iš karališkosios šeimos lėšų – anksčiau jų močiutės karalienės Elžbietos II, o dabar dėdės karaliaus Karolio III.
Abi moterys turi nuosavą nekilnojamąjį turtą, sėkmingas profesines karjeras ir milijoninės vertės būstus, todėl visuomenėje kyla klausimų, kodėl jos pačios neapmokėjo gyvenimo rūmuose išlaidų.
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Ataskaita taip pat atskleidė ir daugiau kontroversiškų faktų.
Paaiškėjo, kad princui Andrew buvo leista nuomoti tris nekilnojamojo turto objektus jo nuomojamoje Vindzoro valdoje „Royal Lodge“ bei galimai pasilikti gautą pelną.
Be to, teigiama, kad jis gali pretenduoti į daugiau nei 300 tūkst. svarų sterlingų kompensaciją iš „Crown Estate“ dėl priverstinio išsikraustymo iš istorinio dvaro, kurį išprovokavo skandalas dėl jo ryšių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
Dėmesio sulaukė ir kiti karališkosios šeimos nariai. Velionės karalienės pusbrolis princas Michaelas Kentas ir jo žmona princesė Michael ilgus metus gyveno prabangiuose Kensingtono rūmų apartamentuose pagal monarcho subsidijuojamą susitarimą.
Tuo metu kita karalienės pusseserė, 89-erių princesė Alexandra, nuomojasi dvarą vaizdingame Ričmondo parke pietvakarių Londone. Jos vardu sudaryta nuomos sutartis galioja iki 2144 metų – laikotarpio, kai princesei teoriškai būtų 207 metai.
Pasak buvusio Liberalų demokratų partijos ministro Normano Bakerio, ilgą laiką kritikuojančio karališkosios šeimos finansus, situacija yra visiškai nepriimtina.
„Tai rodo visišką nepagarbą mokesčių mokėtojams. Pajamos turėjo atitekti „Crown Estate“, o ne atsidurti privačiose kišenėse“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie princeses Beatrice ir Eugenie, N. Bakeris pridūrė, kad karališkosios šeimos nariai, nevykdantys oficialių pareigų, neturėtų būti remiami iš Lankasterio kunigaikštystės pajamų.
Ataskaitoje nurodoma, kad seserys nuo 2008 metų gyveno Šv. Jokūbo rūmuose. Vėliau Eugenie persikėlė į „Ivy Cottage“ rezidenciją Kensingtono rūmų teritorijoje. Šiuo metu ji gyvenimą dalija tarp Londono ir maždaug 3,6 mln. svarų sterlingų vertės namų Portugalijoje.
Beatrice liko gyventi rūmų apartamentuose kartu su vyru nekilnojamojo turto vystytoju Edoardo Mapelli Mozzi ir jų šeima, nors pora taip pat turi prabangų būstą Kotsvolde.
NAO duomenimis, abiejų princesių būstų nuomą Karališkiesiems rūmams apmoka karalius Karolis III iš savo privačių lėšų ir Lankasterio kunigaikštystės pajamų. Ataskaitoje pabrėžiama, kad mokesčių mokėtojų pinigai šiam tikslui nebuvo naudojami.