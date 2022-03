Palmėmis prekiaujančio verslininko atkirtis D. ir A. Bosams: „Reikalauja kompensacijos, nes... patingėjo perskaityti prekės instrukciją“

Augalai nuvyto – skundas vartotojų teisėms?

„Tikrai belieka stebėtis, jog viešai apie tai, kad nesusipažino ir neįsigilino į atsiųstus dokumentus bei todėl nepasirūpino savo pirkiniu prisipažinę verslininkai tuo savotiškai didžiuojasi bei netgi siekia sau finansinės naudos“, – sako pakomentuoti garsia tapusią istoriją sutikęs A.Nakčiūnas.

Pašnekovas pastebėjo, jog vėl apie neišgyvenusiąs palmes ir ketinimą atgauti už jas sumokėtus pinigus, D.Bosas pasisakė po to, kai Klaipėdos apylinkės teismas priėmė jos šeimai palankų sprendimą bei ėmė formuoti precedento neturinčią praktiką, kai klientai gali susigrąžinti išlaidas netgi tuo atveju, kai patys neįdėjo pastangų siekdami išsaugoti savo pirkinį.

„Vadinasi, įsigyjęs augalą, gali nepaisyti rekomendacijų ir, jo netekus, kreiptis į parduotuvę tikintis atgauti pinigus, – kuriozu tampančią situaciją aptarė A Nakčiūnas, – Pirkdami gyvas gėles žinome, jog jas reikia pamerkti į vandenį, o sodindami augalus kieme taip pat suprantame, jog juos reikės laistyti, tręšti, genėti. Dažnu atveju prekybos centruose įsigydami bet kokius želdinius apskritai jokios instrukcijos negauname, bet dėl to skundų vartotojų teisėms nerašome. Prižiūrėti būtina viską – automobilius, namus, gyvūnus, buities reikmenis. Viską“.

A.Nakčiūnas įsitikinęs, kad teisme dar pavyks įrodyti tiesą, todėl pirmos instancijos sprendimą neabejotinai skųs.

„Nenoriu tikėti tuo, kad viešai apie savo aplaidumą prisipažinę ir tvirtinantys „nenorintys vergauti“ augalams asmenys už tai neatsakytų“, – sako pašnekovas.

Jis svarstė, kad Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nusprendusiai įpareigoti D. ir A. Bosams grąžinti už palmes bei jų priedus pinigus, įtakos galėjo turėti ne objektyvios, o subjektyvios priežastys.

„Kai kurie viešosios nuomonės formuotojai elgiasi gana agresyviai, todėl institucijos, sulaukiančios jų spaudimo, gali priimti įstatymais nepagrįstus bei į aplinkybes neatsižvelgiančius sprendimus. Taip neturėtų būti“, – įsitikinęs A.Nakčiūnas.

Pirmosios palmės – sau

Idėja prekiauti palmėmis lietuviui gimė tuomet, kai maždaug šešerius metus su pertraukomis gyvenęs Ispanijoje, jis savo namų kieme pasodino bei puoselėjo egzotiškus augalus.

„Grįžę į tėvynę vis pašnekėdavome, kaip norėtume, jog palmės augtų ir prie naujųjų namų. Internete radome nemažai informacijos apie tai, jog jos išgyvena šaltesnio klimato kraštuose, gyvai konsultavomės su specialistais Ispanijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje. Taip į Lietuvą atkeliavo pirmoji egzotiškų augalų siunta. Dešimt palmių pasilikome sau. Jos tebeauga mūsų kieme. Dvigubai tiek išdalinome draugams, artimiesiems. Vėliau, sulaukę susidomėjimo, egzotiškais augalais pradėjome prekiauti, tad, mūsų šalyje jų jau yra nemažai“, – pasakoja A.Nakčiūnas.

Verslininkas pernai kelias palmes mainais už reklamą socialiniuose tinkluose nusprendė padovanoti ir Bosams. Pastarieji, susidomėję galimybe namų kiemą paįvairinti neįprastais augalais, jų nusprendė ir įsigyti.

Apie tai, kaip rūpintis palmėmis, A.Nakčiūnas rekomendavo ne tik paskaityti jo sukurtuose interneto tinklapiuose, bet ir ne kartą papasakojo gyvai.

„Tai yra mūsų verslas, todėl esame suinteresuoti patarti žmonėms. Be to, prekiaujame visais priedais, skirtais augalams išgyventi žiemą. Todėl nežinau ir neįžvelgiu logikos tame, kodėl turėtume patys sau kenkti ir nuo vartotojų slėpti informaciją“, – pastebi pašnekovas.

Anot jo, visi augalai reikalauja priežiūros, nepaisant to, jie būdingi mūsų klimatui ar ne. A.Nakčiūnas pastebėjo, jog net rožių krūmus dažnas sodininkas uždengia žiemai tam, kad augalai savo žiedais vėl džiugintų pavasarį. Be to, daugelis medžių įvairiais būdis saugomi nuo laukinių gyvūnų, paukščių, kenkėjų.

„Turbūt nėra sodo ar parko, kuriame augalai vešėtų be žmogaus meilės, darbo, rūpesčio“, – sako A.Nakčiūnas.

Pasakodamas apie palmių priežiūrą, vyriškis sakė, jog šiltuoju sezonu jas rekomenduojama palepinti trąšomis, o oro temperatūrai pasiekus aukštumas – palaistyti.

Žiemai paruošti egzotiškus augalus reikia kelių valandų – šaknys yra užpilamos mulčiumi, lapai surišami, visas medis apsaugomas agro tekstile, šildymo kabeliu bei specialia mova. Tam, kad būtų reguliuojama ir be reikalo neeikvojama temperatūra, sistemą patobulinti patariama naudojant termostatą.

„Visais šiais priedais prekiaujame, padedame palmes paruošti žiemai. Bet kai kuriuos dalykus žmonės įsigyja pas kitus tiekėjus ir būtinus darbus padaro patys. Mes juos konsultuojame ir socialiniais tinklais, ir telefonu, ir gyvai“, – pasakoja A.Nakčiūnas.

Anot jo, D.Bosas taip pat siuntė nuotraukas teiraudamasi, ar jos auginamos palmės gerai apsuktos agro tekstile, buvo įsigijusi augalams skirtas movas.

Vėliau, pasak A.Nakčiūno, žinoma moteris tvirtino, kad jai nepakako informacijos apie tai, kaip žiemą rūpintis palmėmis.

„Vadinasi, ji mūsų prekes reklamavo neįsigilinusi į tai, ką siūlome. Bet ar tikrai tada sekėjai turėtų pasitikėti tokia nuomonės formuotoja, kuri prisipažįsta nejaučianti atsakomybės už tai, ką siūlo įsigyti kitiems? Kur garantija, kad kiti D. Bosas reklamuojami produktai, prekės ar paslaugos yra tinkamos kokybės? O gal čia toks verslo modelis – įsigyji daiktą, pareiški, jog jis nekokybiškas ir atgauni pinigus?“, – stebisi pašnekovas.

Klientai pripažino kaltę

Palmės D. ir A. Bosams buvo perduotos ir pasodintos 2020 m. rugsėjį, o pretenzijos, jog jos neprigijo, sulaukta 2021 m. gegužės 25 d.

„Yra telefoninio pokalbio įrašas, kuriame D.Bosas prašo grąžinti pinigus ir tuomet žada už tai neviešinti informacijos, jog augalai neišgyveno. Kitaip tariant – man pasiūlyta įsigyti tylą. Ar taip elgiasi sąžiningas influenceris? Kiek tuomet jo skelbiamos žinios yra patikimos? Gal aš kažko nesuprantu, bet kodėl turėčiau pasiduoti šantažui be kaltės, o vien todėl, kad žmonės, patys neskyrę dėmesio gyvam organizmui, turi sekėjų socialiniuose tinkluose? Jei būčiau neteisus, sutikčiau su jų sąlygomis. Bet dabar to padaryti tiesiog negaliu“, – paaiškina A.Nakčiūnas.

Jo teigimu, nepasiekę tikslo klientai raštu kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Pastaroji institucija, A.Nakčiūno tvirtinimu, priėmė sprendimą, įpareigojantį padengti visas D. ir A. Bosų patirtas išlaidas. Būtent šį dokumentą verslininkas ir apskundė teismui.

Lietuvos įstatymai, pašnekovo teigimu, numato, jog kokybiški augalai pardavėjui negali būti grąžinti, todėl jį nustebino tai, kad nei vartotojų teisių kontrolieriams, nei pirmos instancijos teismui priimant svarbius nutarimus įrodymų, jog Bosai gavo nekokybiškas prekes, nė nereikėjo. Be to, nebuvo atsižvelgta į tai, jog klientai patys pripažino savo kaltę ir nepakankamą rūpestį augalais, bet vėliau savo poziciją papildė tvirtindami, jog jiems trūko informacijos.

„Belieka apgailestauti, kai išsilavinę žmonės reikalauja kompensacijos, nes... patingėjo perskaityti prekės instrukciją“,– sako A.Nakčiūnas.

Byloje yra minima, jog D.Bosas savo socialinės medijos paskyroje – platformoje „Instagram“ įkėltame video teigė, kad „<...> negi dabar verksi, kai turi pinigų, o neturi žinių apie augalus“, „<...> ką kaltinti gali, tik save, aš ant nieko nepykstu, absoliučiai ant nieko nepykstu, pykstu tik ant savęs pačios ir ant savo penkiasdešimtmetės lengvabūdiškumo <...>“.

„D.Bosas reklamavo mūsų tinklapį, apsuko palmes agro tekstile, įsigijo joms skirtas specialias movas ir, nors mes ją konsultavome, nepadarė augalų paruošimo žiemai darbų iki galo... Tai ar tikrai mes už tai turime atsakyti?“, – stebisi A.Nakčiūnas.

Jis užsiminė, jog palmės jau ne vieną sezoną auga ir dar kelių žinomų Lietuvos žmonių namų kiemuose, bet jiems tokių iššūkių, kaip Bosams, nekilo.

„Neturime statistikos, kiek egzotinių augalų jau yra adaptavęsi Lietuvoje. Galime spręsti tik iš to, kad klientai augalų papildymo grįžta ir kitą sezoną, kasmet įsigyja trąšų. Net jei kažkiek palmių neišgyveno, tai nėra įrodymas, jog prekė buvo nekokybiška. Gal buvo netinkama priežiūra, o gal tai gamtos stichijos rezultatas. Priežasčių būna įvairių“, – sako A.Nakčiūnas.

Verslininkas patikino – įrodyti tiesą teisme jam svarbu, nes dabar byla išnagrinėta be jokio teisinio ar ekspertinio pagrindimo.

„Tikiu, kad sąžiningumas šįkart bus aukščiau už klientų žinomumą ir norą pasipelnyti net akivaidžiai suklydus patiems“, – neabejojo A.Nakčiūnas.