Soterai Šveikauskaitei – neeilinis tarptautinis įvertinimas: „Rankos dreba, karštis pila, tuoj nualpsiu“

Lapkritį ji pakviesta atvykti į Dubajuje rengiamus „TOP 100 Influencer Global Award“ apdovanojimus.
Apie šį pasiekimą Sotera netrukus pasidalijo ir su sekėjais savo „Instagram“ paskyroje.
„Neturiu nei šimtų tūkstančių sekėjų, nei milijonų. Kaip kažkokia maža mamytė iš Lietuvos gali būti nominuota pasauliniuose apdovanojimuose? Man čia kažkoks kosmosas. Rankos dreba, karštis pila, tuoj nualpsiu. Kažkoks kosmosas“, – su šypsena ir jauduliu į kamerą kalbėjo ji.
Vėliau, kiek nurimus emocijoms, Sotera dar kartą kreipėsi į sekėjus ir teigė esanti jiems dėkinga.
„Kai šiandien sužinojau, kad esu nominuota tarp geriausių 100 influencerių iš viso pasaulio, šiurpai per kūną ėjo, pradėjau drebėti. Visiškai to nesitikėjau. Tai parodo, kad galbūt darai kažką prasmingo. Ačiū visiems, kas palaikote, skaitote ir esate tiek metų kartu.
Vasario pradžioje „Babyblog“ švęs dešimties metų gimtadienį – tai labai didelis jubiliejus. Esu labai laiminga, kad esate čia. Visus apkabinu“, – kalbėjo ji.
Apdovanojimų ceremonija Dubajuje vyks lapkričio 6–9 dienomis.
Visa tai organizuoja įmonė, jau penkiolika metų pirmaujanti organizuojant finansų sektoriaus parodas Artimųjų Rytų bei Šiaurės Afrikos šalyse.