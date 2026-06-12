Jolanta Leonavičiūtė paviešino netikėtą įrašą iš miško: „Lankstumas neišpasakytas“

Instagrame ji publikavo mankštos akimirkas, kurias atliko ne kur kitur, o miške.
Įraše matyti, kaip dviračiu važiavusi žinoma moteris nusprendė padaryti papildomų tempimo pratimų.
„Raumenys ir fascijos pripranta prie vieno pasikartojančio judesio. O po ilgesnio pasivažinėjimo dviračiu dažnai norisi prasitempti, prajudinti sąnarius platesne amplitude, kad kūnas atsipalaiduotų.
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Mano apatinės ir viršutinės kūno dalies mėgiami pratempimai“, – dalijosi ji.
Šis įrašas sulaukė ir komentatorių dėmesio.
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„Lankstumas neišpasakytas“, – rašė vienas.
„Kažkas lietuviškai. Bet viskas aišku! Taip! Ir dviratis taip pat nuostabus!“, – rašė kitas.
Jolanta LeonavičiūtėSportasmankšta
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