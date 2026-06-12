ŽmonėsVeidai ir vardai

Jolanta Leonavičiūtė paviešino netikėtą įrašą iš miško: „Lankstumas neišpasakytas“

2026 m. birželio 12 d. 20:07
Lrytas.lt
Neretai socialiniuose tinkluose sveikos gyvensenos ir sporto turiniu besidalijanti trenerė Jolanta Leonavičiūtė paviešino netikėtą vaizdo įrašą.
Daugiau nuotraukų (12)
Instagrame ji publikavo mankštos akimirkas, kurias atliko ne kur kitur, o miške.
Įraše matyti, kaip dviračiu važiavusi žinoma moteris nusprendė padaryti papildomų tempimo pratimų.
„Raumenys ir fascijos pripranta prie vieno pasikartojančio judesio. O po ilgesnio pasivažinėjimo dviračiu dažnai norisi prasitempti, prajudinti sąnarius platesne amplitude, kad kūnas atsipalaiduotų.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Mano apatinės ir viršutinės kūno dalies mėgiami pratempimai“, – dalijosi ji.
Šis įrašas sulaukė ir komentatorių dėmesio.
Susiję straipsniai
Paniekinančių replikų iš psichoterapeutų sulaukusi J. Leonavičiūtė nusprendė netylėti: atkirto, ką galvoja

Paniekinančių replikų iš psichoterapeutų sulaukusi J. Leonavičiūtė nusprendė netylėti: atkirto, ką galvoja (2)

Šventinis J. Leonavičiūtės kadras sprogdina socialinius tinklus: apnuogintą kūną dengė tik lemputės

Šventinis J. Leonavičiūtės kadras sprogdina socialinius tinklus: apnuogintą kūną dengė tik lemputės (7)

Jolanta Leonavičiūtė privertė aiktelėti: nuo kalno skriejo tik su maudymosi kostiumėliu

Jolanta Leonavičiūtė privertė aiktelėti: nuo kalno skriejo tik su maudymosi kostiumėliu (7)

„Lankstumas neišpasakytas“, – rašė vienas.
„Kažkas lietuviškai. Bet viskas aišku! Taip! Ir dviratis taip pat nuostabus!“, – rašė kitas.
Jolanta LeonavičiūtėSportasmankšta
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.