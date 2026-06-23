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Aktorius Jonas Braškys – apie ypatingą Joninių reikšmę ir tradicijas: „Tai ne šventė iš pareigos“

2026 m. birželio 23 d. 19:06
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Aktoriui Jonui Braškiui (75 m.) Joninės – ne tik vasaros šventė, bet ir asmeniškai ypatinga diena.
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