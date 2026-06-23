Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Žmonės
Veidai ir vardai
Aktorius Jonas Braškys – apie ypatingą Joninių reikšmę ir tradicijas: „Tai ne šventė iš pareigos“
2026 m. birželio 23 d. 19:06
Lrytas Premium nariams
Aktoriui Jonui Braškiui (75 m.) Joninės – ne tik vasaros šventė, bet ir asmeniškai ypatinga diena.
Daugiau nuotraukų (15)
Jonas Braškys
Joninės
Lrytas Premium
Rodyti daugiau žymių