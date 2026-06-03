„Mano galva, koalicija ir turėtų išsilaikyti, nes mes ją tada su tuomečiu premjeru Gintautu Palucku sudarėme. Vilija Blinkevičiūtė ir Saulius Skvernelis tame procese irgi dalyvavo. Deja, eigoje įvyko, kas įvyko, teko pakeisti koaliciją ir prie koalicijos prisijungė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Tai ji dirba, manau, kad ji gali dirbti ir turi dirbti, jeigu norime stabilumo ir ramybės“, – LRT televizijai teigė R. Žemaitaitis.
Vis tik politikas teigia nesantis užtikrintas, kad pokyčių koalicijoje tikrai nebus.
„Mes nesame garantuoti, aš irgi nesu garantuotas, ar šiandien iš laidos išeisiu gyvas, ar numirsiu. Nesi garantuotas, kaip nutiks tavo gyvenime. Lygiai taip pat ir dėl koalicijos – šį savaitgalį jau socialdemokratai, susirinkusi nauja taryba, partijos pirmininkas Mindaugas kokį sprendimą pateiks, toks sprendimas ir bus“, – teigė Seimo narys.
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Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šeštadienį vyksiančiame tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl tolesnio koalicijos ateities.
Tuo metu Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pirmadienį teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis.
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ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ tolesnį jų buvimą koalicijoje gali pasukti jiems nepalankia kryptimi.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Jei būčiau premjeras, K. Budrio mano komandoje šiandien nebūtų
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kritikuoja užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ir tvirtina, jog šis veikia prieš Vyriausybės politiką, jos nederina. Anot „aušriečių“ lyderio, jei jis vadovautų Vyriausybei, K. Budrys nebūtų jo komandoje.
„Čia mano asmeninė nuomonė, kaip sakėte, atvirai: jeigu būčiau premjeras, tai K. Budrio mano komandoje nebūtų šiandien, nes veikimas prieš Vyriausybės politiką arba nesuderinta su Vyriausybės ir ministrės pirmininkės, koalicijos pozicija – tai yra nepriimtina. Kai sakote, kad R. Žemaitaičio veiksmai nustebino socialdemokratus, aš esu koalicijos narys. K. Budrys gavo mano mandatą būti ministru, nes mes visi balsavome už Vyriausybę, už programą“, – LRT televizijai trečiadienį teigė R. Žemaitaitis.
„Jis nė karto nederino nei su socialdemokratais, nei su „Nemuno aušra“, nežinau, gal jie ten kažkokius derina savo pasisakymus, kurie kartais yra šokiruojantys. Ypač paskutinis Vokietijoje duotas interviu žurnalistams ir žiniasklaidos priemonei šokiravo mane. Netgi prezidentas Gitanas Nausėda buvo priverstas reaguoti. Čia nebe į R. Žemaitaitį G. Nausėda reaguoja, bet jau reagavo į K. Budrio nusišnekėjimus“, – tikino jis.
Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti.
Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį.
Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
Tuo metu LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste.
Tą vėliau patvirtino ir LSDP atstovas Andrius Grumadas. Jis nurodė, jog klausimo dėl K. Budrio tarybos darbotvarkėje šiuo metu nėra.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės I. Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas G. Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
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