Ant laužo – kiaušinienė, bulvės ir net šakotis: gaminimo gamtoje entuziastai dalijasi Joninių idėjomis

Nors sakoma, kad bet koks maistas gamtoje skanesnis, elektroninė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ kartu su projekto „Wild Chef“ kūrėjais dalinasi idėjomis, ką itin gardaus pasigaminti ant laužo ir ką derėtų žinoti, jei stovyklauti norite sklandžiai.

Kodėl gamtoje skaniau?

Paklausti, ar maistas gamtoje tikrai skanesnis, projekto „Wild Chef“ kūrėjai Jonas Cimerman ir Tomas Larionovas, gamtoje gaminantys viską – nuo sriubų ir kepsnių iki šakočių – nedvejodami atsako: taip.

„Tai lemia kelios priežastys. Pirma, važiuodami į gamtą, nusiteikiame atsipalaiduoti. Taip pat gaminame kitaip nei namuose, mus veikia ir dūmų, kylančių nuo laužo, ir miško kvapai, žadinantys apetitą. O ir pati paprasčiausia priežastis: kol gamtoje įsikuriame, pasigaminame ir sėdame valgyti, praeina nemažai laiko, tad būname tiesiog išalkę ir jaučiamės užsidirbę maisto“, – teigia Jonas.

Gaminti gamtoje gali kiekvienas, tačiau norint pasiekti gomurį tikrai džiuginančių rezultatų, reikia dėmesingumo, atidumo ir gebėjimo valdyti ugnį.

„Namuose viskas paprasta – paspaudžiame orkaitės mygtuką, ir tiek. O štai ugnį reikia mokėti valdyti – kol vienas dirba su maistu, kitas turi kontroliuoti laužą. Jei įsiplieks per didelė ugnis, kepama mėsa greitai apskrus, o viduje neiškeps.

Žinoma, jei ant ugnies kepamos dešrelės, bėdos gal ir nebus, tačiau rimtesniems patiekalams reikia kiek daugiau praktikos – įgūdžiai ateina su laiku“, – sako Tomas.

Tikrieji skoniai ir tinkamai parinkti prieskoniai

Renkantis, ką kepti gamtoje, lengva pasirinkti iš įvairių prieinamų variantų – marinuotų, brandintų mėsos gaminių, jau paruoštos žuvies ir šviežių daržovių garnyrui. „Wild Chef“ siūlo rinktis geros kokybės gaminius ir su prieskoniais nepersistengti – leisti atsiskleisti tikriesiems skoniams, o derinius su prieskoniais – apgalvoti.

„Nepakeičiami prieskoniai, žinoma, yra druska ir pipirai. Jei kepate vištieną, negardinkite jos rozmarinais – jis labiau tinka jautienai. Vištiena kur kas geriau dera su čiobreliais, raudonosiomis paprikomis. Kuo mažiau prieskonių, tuo labiau atsiskleidžia mėsos skonis. Su žuvimi dar paprasčiau – užteks druskos, pipirų ir apšlakstyti citrinos sultimis, o jei žuvis ką tik pagauta – apsiribokite tik pipirais ir pajuskite tikrą žuvies skonį“, – pataria J.Cimerman.

Genialumas – paprastume

Prie ant laužo keptos mėsos ar žuvies Jonas su Tomu kviečia derinti sezonines daržoves – jas valgyti šviežias arba pakepintas. Anot J.Cimerman, daržovėms pagardinti reikės šlakelio alyvuogių aliejaus ir prieskoninių žolelių, o svarbiausia taisyklė – neperkepti daržovių: „Pastebime, kad stovyklautojai kepa daržoves ant laužo, kol jos ištęžta. Nepersistenkite – kur kas skaniau yra traškios paprikos, cukinijos ir kitos daržovės.“

„Wild Chef“ kūrėjai pabrėžia, kad gaminant gamtoje pasitvirtina taisyklė – genialumas paprastume.

„Ko gero, įspūdingiausias ir visus pavergiantis mūsų patiekalas – paprasčiausios keptos bulvės. Beveik negirdėti, kad gamtoje kas nors keptų bulves – o juk tai taip skanu!“ – nusistebi T.Larionovas.

Bulves, anot jo, tereikia supjaustyti norimo dydžio gabaliukais ir kepti keptuvėje gerai įkaitintame aliejuje. Gardaus skonio suteiks tokie prieskoniai, kaip ciberžolės, kuminai, saldžiosios paprikos, ant iškeptų bulvių apibarstyti švieži svogūnų laiškai, o šalia – šviežias arba šviežiai raugtas agurkas.

Ant laužo – pusryčiai, pietūs ir net desertas

Joninėms gyventojai ruošiasi ir planuodami savo pirkinius. Kaip rodo „Barboros“ duomenys, prieš šią vasaros šventę į pirkinių krepšelius keliauja daugiau šviežių daržovių, vaisių ir uogų, lašišos bei šašlykams populiarios mėsos – kiaulienos sprandinės.

„Lygindami pernai metų pirkėjų Joninių krepšelį su įprastu krepšeliu birželį, pastebėjome įdomų dalyką – Joninės bene vienintelė proga metuose, kai pirkėjų krepšeliuose populiariausius bananus aplenkia lietuviški trumpavaisiai agurkai. Tad panašu, kad lietuviai prie lauke gaminto maisto dažniausiai renkasi sezonines daržoves. Štai kad ir lauže taip skaniai iškepančių bulvių prieš pat Jonines nuperkama dukart daugiau“, - dalinasi Jurgita Gižaitė-Tulabienė, „Barboros“ komunikacijos vadovė.

O kad Joninių šventės meniu susiplanuoti būtų paprasčiau, „Wild Chef“ kūrėjai siūlo išbandyti paprastus, bet gamtoje kur kas skanesnius pusryčius, pietus ar vakarienę ir desertą, gamintus ant laužo.

Pusryčiai. Laužo keptuvėje išsikepkite kiaušinienę, pagardinę ją šonine ir žalumynais. Tai paprastas, bet skanus patiekalas, o jei norisi ko nors įmantresnio ir sotesnio, išbandykite keptą sumuštinį. Tarp dviejų duonos riekelių galite sudėlioti norimus ingredientus, o patį sumuštinį dosniai apvynioti šonine ir kelias minutes pakepti, kol sūris išsilydys, o šoninė apskrus.

Pietūs ar vakarienė. Išbandykite keptą anties krūtinėlę. Į šaltą keptuvę dėkite krūtinėlę odele žemyn – prieš tai keliose vietose įpjovę odelę (tik neįpjaukite raumens). Kepkite luktelėję ne per didelės, maždaug vidutinės kaitros, apie 13 minučių. Apverskite, pabarstykite druska, pipirais, česnakais ir čiobreliais bei pašlakstykite išsiskyrusiais anties riebalais. Dar keletas minučių ant ugnies – ir krūtinėlę galėsite patiekti su šviežiomis daržovėmis.

Desertas. Ant iešmelio užmovę saldžių zefyrų, trumpai pakaitinkite juos ant laužo kaitros ir dėkite tarp paprastų sausainių. Jei norisi gaivumo, į tokį saldų sumuštinį įdėkite norimų šviežių uogų. Šis sumuštinis patiks ir vaikams, ir suaugusiems.

Patarimai, kuriuos verta prisiminti

Šiltos dienos ir noras pasigaminti gardžių patiekalų gamtoje gena į terasas, kiemus ar stovyklavietes prie vandens telkinių. Anot „Wild Chef“, labai svarbu ieškoti specialiai laužo kūrenimui skirtų vietų ir nekenkti gamtai. O jei stovyklaujama dažnai, verta pagalvoti ir apie specialią įrangą, kilnojamas laužavietes, kurios suteikia laisvę saugiai gaminti maistą ten, kur norisi.

Jonas ir Tomas pataria rinktis kokybišką įrangą maisto gaminimui, kuri pravers ir gamtoje, ir namuose, bei kviečia vengti daromų klaidų atvykus į stovyklavietę.

„Žmonės į gamtą atsiveža per daug maisto produktų – dažnai jie lieka nesuvalgyti ir išmetami arba dar blogiau – jei tai gendantis maistas, nesunku juo apsinuodyti. Be to, greitai prisivalgius įvairių užkandžių, mažėja pasimėgavimas pagrindiniais, ant ugnies pagamintais patiekalais“, – pastebėjo jie.

Vengti maisto švaistymo pataria ir e. parduotuvė „Barbora“, rekomenduojanti į pirkinių krepšelį dėti tiek ir tokių produktų, kuriuos planuojama suvalgyti artimiausiomis dienomis.

„Vykdami švęsti Joninių ar tiesiog pasimėgauti maistu gamtoje, apgalvokite, ką norėsite gaminti, kokių užkandžių reikės, susidėkite į krepšelį tuos produktus, o atsiimti juos galėsite kad ir pakeliui į šventės vietą „Drive-in“ stotelėje – sutaupysite ir laiko, ir maisto“, - sako J.Gižaitė-Tulabienė.