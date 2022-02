K.Valijevai jau leista treniruotis su Rusijos olimpinio komiteto (ROC) komanda ir panašu, kad 2022 metų Pekino žiemos olimpinės žaidynės šią dailiojo čiuožimo vunderkindę išvys ir individualiose varžybose.

Tačiau virš sportininkės dar kabo ne vienas labai rimtas klausimas, o Vakarų žiniasklaida negaili kritikos ir IOC, kuri jau ne pirmą kartą ilgai dvejoja ir sulaukia piktų žodžių, kai klausimai pasisuka apie Rusiją.

Plačiau apie K.Valijevos skandalą galite paskaityti čia.

Rusijos sporto portalas championat.com paskelbė, kad „JAV žiniasklaida puola mūsų komandą“. Taip sureaguota į „Yahoo Sports“ aštrią skiltininko Dano Wetzelio publikaciją, kurioje jis K.Valijevos tema pasisakė griežtai.

Jis taip pat citavo ir JAV olimpinio ir paralimpinio komitetų pirmininkę Susanne Lyons, kuri pareiškė, kad šiuo metu ant kortos pastatytas visa olimpinio judėjimo reputacija.

Championat.com tokią nuomonę vadino „ataka“ ir puolimu kaltino nuomonės-publikacijos autorių D.Wetzelį, kuris apie sportą rašo nuo 2003-ųjų.

Rusams ypač užkliuvo žurnalisto mintis, kurioje jis teigė, kad IOC Pekine šoka pagal Kinijos dūdelę, kuri ir taip yra iki ausų įklimpusi į įvairius skandalus.

„Pailsėsime tik sapnuose? Rusija jau dalyvauja Pekino žaidynėse be savo vėliavos, be himno, be nacionalinių simbolių ir oficialiai vadinama Rusijos olimpinio komiteto (ROC) komanda, tačiau net ir to negana“, – rašė championat.com.

Portalas taip pat pabrėžė, kad Rusijos dailiojo čiuožimo komandai iškovojus aukso medalį už jų nugaros liko būtent JAV rinktinė.

Šiuo metu vis dar yra klausimų, ar auksas, kurį nukalė būtent K.Valijeva, atiteks ROC rinktinei. Apdovanojimų ceremonija buvo atidėta ir dėl tolesnių veiksmų laukiama IOC sprendimo.

Rusai išties jau ne pirmose žaidynėse dalyvauja po ROC vėliava, tačiau komiteto simbolis susideda iš dviejų dalių – olimpinės ugnies ir Rusijos vėliavos, Pekine sirgaliai taip pat gali turėti Rusijos vėliavas.

Tačiau tai nė kiek nemažina aistrų. Kol laukiama, ką IOC paskelbs apie į Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) „apsaugotų asmenų“ apibrėžimą patekusią 15-metę, svarstoma, kodėl taip ilgai laukiama.

Neoficialiai duomenimis, K.Valijevos mėginyje, kuris buvo paimtas gruodį, rasta trimetazidino, kuris gerina kraujotaką. Dabar kyla klausimų, ar oficialiai iš viso bus skelbiama apie K.Valijevos situaciją, nes sportininkė nėra sulaukusi 16 metų, o tokie atletai pagal WADA taisykles, negali būti įvardyti, net jeigu ir padarė nusižengimą.

Kiekviena tylos valanda sporto pasaulyje kelia vis didesnę įtampą. Vakarai vis garsiau reikalauja atsakymų, o didžiausią spaudimą daro amerikiečiai.

Tuo tarpu Rusijoje pasigirsta vis daugiau pykčio balsų, kurie užstoja K.Valijevą ir Rusiją.

Viena iš tokių – ir pasaulio bei Europos čempionatų laimėtoja, 2018 metų Pjongčango olimpinių žaidynių sidabro medalių savininkė Jevgenija Medvedeva. Ji su ROC rinktine Pjongčange iškovojo komandinių varžybų ir individualių varžybų sidabrą. Dabar 22 metų sportininkė yra priversta užleisti vietą gerokai jaunesnėms tautietėms.

J.Medvedeva ėmė kritikuoti žiniasklaidą ir tikino, kad skleidžiama melaginga informacija. Ji tikino, kad reikia sekti oficialius pasisakymus.

Tiesa, ši kritika galėjo būti skirta rusų portalui „Sports-Express“, kuris buvo paskelbęs, kad K.Valijeva yra šalinama iš olimpinių žaidynių. Vėliau publikacija buvo pašalinta, o portalas atsiprašė ir paneigią tokią informaciją.

Tas pats „Sports-Express“ skelbė, kad nepaisant įtarimų dėl dopingo, K.Valijevos talento užginčyti negalima ir jai „dabar reikia viso įmanomo palaikymo“.

Ketvirtadienio mūšį su Norvegijos žiniasklaida dėl klausimų apie dopingą nutarė pradėti Rusijos slidinėjimo asociacijos prezidente Jelena Vialbe. Tiesa – norvegų klausimų dėl dopingo sulaukė slidininkai.

Pekino žaidynes sukaustęs dopingo skandalas pasiekė ir Kremlių.

„Jie pradėjo rėkauti į kairę ir į dešinę. Mes neprisijungsime prie rėksnių. Laukiame IOC sprendimo ir jai bei kitiems sportininkams linkime aukso medalių“, – sports.ru citavo Vladimiro Putino spaudos atstovas Dmitrijus Peskovas.