Prasideda jubiliejinė inovacijų ir progreso konferencija LOGIN

Pasaulinio garso veidai – ištisas dvi dienas
Šiemet LOGIN suburs rekordinį kiekį dalyvių, lankytojų lauks milžiniška „Expo“ zona bei pirmą kartą renginio istorijoje – atskira abi dienas veikianti kultūros scena. Pranešimai vienu metu bus skaitomi net 7 turinio salėse.
„Kai prieš aštuonerius metus pradėjau dirbti su LOGIN, festivalyje buvo vos 3,5 tūkst. dalyvių. Šiandien jų – jau virš 9 tūkstančių, ir prie šio tikslo nuosekliai ėjome daugelį metų. Tai – visos komandos nuopelnas – žmonių, kurie rūpinasi kiekviena detale – nuo pranešėjų iki infrastruktūros. Skaičiai stebina, bet svarbiausia, kad į LOGIN visus šiuos metus dėjome visą širdį. Džiaugiamės pasiekę reikšmingą ribą, tačiau tai tikrai ne pabaiga – rekordus dar gerinsime. O jei kas nors paklaus, iš kur tiek žmonių – gal dalis tiesiog II pakopos pinigus išleido bilietams“, – juokavo LOGIN vadovas Tomas Stasiukevičius.
Tarp pranešėjų – Lietuvos ir pasaulio žvaigždės
Šiais metais LOGIN festivalis yra didžiausias istorijoje. Dalyvių lauks daugiau nei 330 pranešėjų, iš viso programoje – daugiau nei 6 tūkst. minučių turinio.
Pranešėjų gretose šiemet – Lietuvoje ir pasaulyje žinomos asmenybės. Tarp jų – Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, buvęs „Warner Bros. Studios“ kūrybinės plėtros vadovas ir rinkodaros viceprezidentas (EMEA), „Content Creator Studios“ įkūrėjas ir direktorius Jasonas Bevanas, profesionali ralio ir bekelės lenktynininkė, F1 reporterė ir turinio kūrėja Christine GZ, turinio kūrėja, bioinžinierė, kelianti paskaitas į „OnlyFans“ platformą, Zara Dar, dirbtinio intelekto ir robotikos inžinierius Mohamedas Abduljawadas ir daugybė kitų.
LOGIN metu taip pat vyks trys išskirtiniai renginiai: „Reporter“ slemas, „Mokslo mikrofono“ finalininkų pranešimai bei „Startup World Cup“ finalas ir apdovanojimai
Organizatoriai primena svarbią informaciją
LOGIN organizatoriai dėl galimų spūsčių rekomenduoja į renginį vykti viešuoju transportu, kooperuotis arba naudotis „Bolt“. LOGIN dalyviams suteikiama 10 proc. „Bolt“ nuolaida dviem kelionėms gegužės 28–29 d. Nuolaida galios tiek kelionėms į „Litexpo“, tiek vykstant į autobusų ar traukinių stotį.
Visi bilietų turėtojai dovanų gaus 3 mėnesių „Delfi“ prenumeratą. Parodžius „Delfi“ stende jos aktyvaciją bus galima pasivaišinti „Caffeine“ kava.
Po pirmosios renginio dienos „Litexpo“ vyks „LogOut“ vakarėlis su „Eurovizijos“ dalyvio Lion Ceccah pasirodymu. Didieji šių metų LOGIN partneriai – medicinos centrai „Northway“, „Citadele“ bankas, technologijų platintojas Baltijos šalyse „ACC Distribution“, VšĮ Inovacijų agentūra, technologijų sektoriaus milžinė „Aleph Group“, taip pat Lietuvos geležinkeliai (LTG), Kėdainių savivaldybė.