Moteris atsiuntė nuotraukų, kuriose matyti „Maximos“ šaldikliai su ledais, o juose – „Lidl“ prekės ženklo „Gelatelli“ ledai.
Situacija iš tiesų neįprasta.
„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė naujienų portalui Lrytas paaiškino, kas nutiko.
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„Šiuo atveju įvyko klaida tiekimo grandinėje tarp tiekėjo ir mūsų partnerio, teikiančio sandėliavimo, užsakymų komplektavimo bei pristatymo paslaugas. Dalis kitam prekybos tinklui skirtų ledų per klaidą buvo pristatyta kartu su mūsų parduotuvėms skirtomis prekėmis“, – nurodė E. Vareikytė.
Kitam prekybos tinklui skirtus ledus gavo apie 60 jos atstovaujamo tinklo parduotuvių.
Didžioji dalis jų darbuotojų klaidą pastebėjo dar prieš išnešant prekes į prekybos salę, o tik keliose parduotuvėse šie ledai buvo patekę į šaldiklius.
„Kadangi šių ledų nėra „Maximos“ asortimente ir mūsų sistemoje, nė vienas produktas nebuvo parduotas.
Per klaidą pristatytas prekes pašalinome iš parduotuvių ir su tiekėju bei logistikos partneriu peržiūrėjome procesus, kad ateityje tokių situacijų nepasikartotų“, – komentavo E. Vareikytė.