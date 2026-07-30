Lietuvos ūkis nepameta augimo kelio: BVP didėjo ir antrąjį ketvirtį

Anot agentūros, vertinant gamybos metodu, 2026 m. antrąjį ketvirtį didžiausią teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Šių metų antrojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su atitinkamu 2025 m. ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo teigiamas ir sudarė 4,1 proc., o pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką – 3,8 proc.
2026 m. antrojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2026 m. pirmuoju ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo teigiamas ir sudarė 7,0 proc.
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Pasak Valstybės duomenų agentūros, BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2026 m. antrojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį planuojama skelbti rugsėjo 1 d.
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Agentūra pirmąjį įvertį gavo taikydama ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis.