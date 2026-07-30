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Pasaulinei kompanijai priklausanti įmonė skelbia apie atleidimus Lietuvoje

2026 m. liepos 30 d. 13:45
Lrytas.lt
Beveik dešimtmetį šalyje veikianti įmonė „HCL Technologies Lithuania“ pranešė Užimtumo tarnybai apie grupės darbuotojų atleidimą. Tarnybą toks pranešimas pasiekė liepos 20 d.
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„Rugpjūčio–spalio mėnesiais planuojama atleisti 17 iš 58 darbuotojų. Jų atliekamos funkcijos tapo perteklinės.
Darbo neteks po 3 asocijuotus konsultantus ir technikos specialistus, po 2 konsultantus, specialistus ir kt.“, – naujienų portalui Lrytas teigė Užimtumo tarnyba.
Pasak pranešimo, įmonė vykdo kompiuterių programavimo, konsultacinę ir susijusią veiklą.

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„HCL Technologies Lithuania“ įsteigta beveik prieš 10 metų. Portalo rekvizitai.lt duomenimis, pernai įmonės pardavimo pajamos siekė 5,7 mln. eurų, grynasis pelnas – per 167 tūkst. eurų.
Skelbiama, kad vidutinis atlyginimas įmonėje birželį sudarė 5190,79 euro (neatskaičius mokesčių). Dar 2021 m. bendrovėje dirbo beveik 400 žmonių, dabar jų skaičius smarkiai sumažėjęs.
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Motininė šios bendrovės įmonė „HCL Tech“ yra pasaulinė kompanija, pramonei siūlanti sprendimus, susijusius su dirbtiniu intelektu, skaitmeninėmis technologijomis, interneto debesija ir pan.
Birželį pasibaigusiais finansiniais metais „HCL Tech“ konsoliduotos pajamos siekė 14,8 mlrd. JAV dolerių.
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