Pasaulinei kompanijai priklausanti įmonė skelbia apie atleidimus Lietuvoje

„Rugpjūčio–spalio mėnesiais planuojama atleisti 17 iš 58 darbuotojų. Jų atliekamos funkcijos tapo perteklinės.
Darbo neteks po 3 asocijuotus konsultantus ir technikos specialistus, po 2 konsultantus, specialistus ir kt.“, – naujienų portalui Lrytas teigė Užimtumo tarnyba.
Pasak pranešimo, įmonė vykdo kompiuterių programavimo, konsultacinę ir susijusią veiklą.
ES ekonomikai susiduriant su iššūkiais situaciją laiko nepavydėtina: Lietuvos atveju – gera žinia
„HCL Technologies Lithuania“ įsteigta beveik prieš 10 metų. Portalo rekvizitai.lt duomenimis, pernai įmonės pardavimo pajamos siekė 5,7 mln. eurų, grynasis pelnas – per 167 tūkst. eurų.
Skelbiama, kad vidutinis atlyginimas įmonėje birželį sudarė 5190,79 euro (neatskaičius mokesčių). Dar 2021 m. bendrovėje dirbo beveik 400 žmonių, dabar jų skaičius smarkiai sumažėjęs.
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Motininė šios bendrovės įmonė „HCL Tech“ yra pasaulinė kompanija, pramonei siūlanti sprendimus, susijusius su dirbtiniu intelektu, skaitmeninėmis technologijomis, interneto debesija ir pan.
Birželį pasibaigusiais finansiniais metais „HCL Tech“ konsoliduotos pajamos siekė 14,8 mlrd. JAV dolerių.