Vienoje didžiausių alkoholio prekybos bendrovių – pokyčiai: atleidžia dešimtis darbuotojų

Kaip Eltai nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, atleidimai numatyti šių metų spalio 12–30 d. Pasak jos, darbo neteks 15 vairuotojų-ekspeditorių, 9 sandėlio darbininkai bei kitų sričių darbuotojai.
„Atleidimo priežastis – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų“, – nurodė Užimtumo tarnybos atstovė.
Remiantis interneto svetainės Rekvizitai.vz.lt duomenimis, bendrovės pajamos 2025 m. siekė 102,38 mln. eurų, o grynasis pelnas – 5,67 mln. eurų.
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Teigiama, kad bendrovė įkurta 1992 m. ir priklauso tarptautinei alkoholinių gėrimų gamybos ir prekybos grupei „Amber Beverage Group“.
Įmonės pagrindinė buveinė yra Vilniuje, bet ji turi 4 filialus Lietuvoje – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.