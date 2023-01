„TOP šuo 2022“ rinkimai: skelbia Lietuvos geriausius

„TOP šuns“ konkursą sudaro trys kategorijos: TOP šuo, TOP jaunas šuo ir TOP šuo veteranas. Pretendentų šeimininkai pateikia konkurso komisijai savo pasiekimų rezultatus, o paskutinėmis besibaigiančių metų dienomis rezultatai sumuojami ir išrenkami nugalėtojai.

Lietuvos kinologų draugija džiaugiasi visų šunų pasiekimais ir, prasidėjus naujiems „kinologiniams metams“, kai vyksta tradicinis Lietuvos šunų čempionų čempionatas, iškilmingoje aplinkoje pasveikina nugalėtojus.

Šiemet tai įvyko sausio 7 dieną pramogų komplekse „Vilnius Grand Resort“.

2022 m. Lietuvos TOP šunimi, surinkęs 21 460 balų, tapo Dalios Mickienės samojedas KLAJOKLIŲ ŠUO AFFECTED BY YOU. Antras – Julijos Dijakovskajos nykštukinis pudelis VIRUS PARADOKSAS (16 394 balai), trečias – Erikos Čeilutkienės ilgaplaukis čihuahua HE’S TREVOR IN MY HEART SVAJONIŲ ANGELAS (14 235 balai).

TOP jaunas šuo – L.Kudirkienės ir R.Monkelytės Lasos apsas TAI FANZA FEW MOONS AGO. Antras – J.Dijakovskajos nykštukinis pudelis VIRUS PARADOKSAS. Trečias – L.Maciulevičiaus trumpaplaukis nykštukinis taksas LINE OF LIFE BLACK BUMER.

TOP šuo veteranas (ne jaunesni kaip 8 m.) – J. Kondratjevos didysis pudelis DON JUAN JUODOJI GAIDA. Antras – L.Kudirkienės Lasos apsas DAYLIGHT VD PACIFIC PARADISE. Trečias – I.Mečionytės airių seteris LADY GA GA LOFTY.