Baltijos šunų čempionų čempionate nepralenkiami buvo Lietuvos kinologų augintiniai

Čempionato lyderės Julija Dijakovskaja, Lauryna Kudirkienė, Erika Čeilutkienė ir Dalia Mickienė šunis veisia ne vieną dešimtmetį. Savo augintinius parodose jos taip pat demonstruoja pačios.

„Keliu kepurę prieš puikius šunis ir puikų hendlingą“, – sveikindamas visus Baltijos šunų čempionų čempionato dalyvius ir nugalėtojus, sakė Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) prezidentas Tamas Jakkel. Kartu su tarptautiniais šunų teisėjais Juan Naveda iš Ispanijos ir Zeferino Silva iš Portugalijos iš 32 Lietuvos, Latvijos ir Estijos čempionų jis turėjo išrinkti čempionato favoritus.

Nugalėtojo titulą teisėjai skyrė juodos spalvos pudeliui nykštukui VIRUS PARADOKSAS, trumpiau, Virusui. Pudelio veisėjai ir vedlei vilnietei Julijai Dijakovskajai drąsos bei patirties dalyvauti tokio rango parodose tikrai pakanka, tačiau sulaikyti džiaugsmo ašarų kartais būna sunku. Kaip ir vicečempiono – Lasos apso TAI FANZA EAST TO WEST savininkei bei veisėjai kaunietei Laurynai Kudirkienei. Jos augintiniui Vesui tik dveji metai, daug pergalių dar laukia ateityje, bet šių metų pradžia jau įspūdinga – sausio 7 dieną Vesas tapo 2023 m. Lietuvos šunų čempionų čempionu.

Sausio 21-osios vakarą Parnu pramogų komplekse „Hestia Hotel Strand“ (Estija) vykusio „Baltic Gala Show 2023“ bronzą laimėjo šiaulietės Erikos Čeilutkienės čihuahua ilgaplaukis HE’S TREVOR IN MY HEART SVAJONIŲ ANGELAS. Ketvirtas – įspūdingo balto kailio, 2022 m. Lietuvos TOP šuo, kaunietės Dalios Mickienės samojedas KLAJOKLIŲ ŠUO AFFECTED BY YOU.

Štai toks „Baltic Gala Show 2023“ gražiausiųjų ketvertas ir, kaip jau supratote, tai buvo Lietuvos kinologų vakaras. Niekada iki šiol Baltijos šunų čempionų čempionate visų prizinių vietų nelaimėjo vienos šalies šunys, bet šįkart – veni, vidi, vici! (liet. Atėjau, pamačiau, nugalėjau).