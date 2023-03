Trijų dienų šunų parodų maratoną vainikavo kalytės iš Lietuvos triumfas – „Supreme Bis“ taurę laimėjo įspūdingas čiau čiau

Daugiau kaip 1 800 dalyvių, 230 įvairių veislių šunų vertino Šveicarijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Suomijos, Švedijos, Slovėnijos, Armėnijos ir Lenkijos tarptautiniai teisėjai.

Baigiantis trijų dienų maratonui, teisėjas iš Slovėnijos Stefan Sinko išrinko patį gražiausią šunį – „Supreme Bis“ taurę laimėjo daugiau kaip 30 metų šiuos šunis veisiančios Loretos Tamaševičienės augintinė, čiau čiau kalytė KIMBERLEY LIETUVOS LIŪTAS. Parodai ją ruošė ir teisėjams demonstravo L. Tamaševičienės dukra Urtė.

KIMBERLEY yra daugelio šalių čempionė, specializuotų parodų nugalėtoja.

Pirmą parodos dieną, penktadienį, pagrindinę taurę laimėjo niūfaundlendas CH BOWATERS PARAMOUNT HERE I AM AT DAYBREAKERS iš Lenkijos. Šeštadienį gražiausio šuns titulas atiteko žaismingam papijonui CH GRIFFIN PRINCESS FANTASY ALONSO (šuo registruotas Japonijos kinologų klube!). Sekmadienį „2023 m. Vilniaus taurę“ laimėjo netrukus dešimtąjį gimtadienį švęsiantis įspūdingas portugalų vandens šuo CH ADVENTURER’S DORIAN GRAY BY ALEX iš Suomijos.

Lietuvos kinologų draugija kasmet organizuoja 18 tarptautinių šunų parodų, šunų augintojai jau pradėjo registruotis į gegužės mėn. pabaigoje Molėtų aerodrome vyksiančias parodas. Paskui jų laukia Druskininkuose bei Palangoje vyksiančios tarptautinės šunų parodos, o į Litexpo ekspozicijų sales šunų augintojai sugrįš prieš pat Kalėdas.