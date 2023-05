Palangoje – pirmoji atsakingų šeimininkų laida: sulaukta ir „priekaištų“

Pirmąją paskaitą apie šuns pasirinkimą skaitė šio projekto kuratorė, veterinarijos gydytoja, bobteilų veisėja, šunų parodų teisėja Justina Veronika Matusevičiūtė.

Kaip išsirinkti tinkamiausią augintinį? Ką būtina žinoti ir kokių klaidų vengti prieš įsigyjant šunį? Kas svarbu renkantis veislinį arba neveislinį augintinį? Kur apskritai įsigyjami šunys ir kaip paruošti savo namus naujajam šeimos draugui? Šiuos ir kitus klausimus stengtasi aptarti jau pirmoje paskaitoje.

Veterinarijos specialistės Just. V. Matusevičiūtės nuomone, šuns pasirinkimas ir įsigijimas – didelė atsakomybė, prieš priimant šį sprendimą, būtina tinkamai pasiruošti.

„Į AŠA paskaitas rinkosi žmonės, dar tik planuojantys arba ką tik įsigiję šunis. Vienas pirmųjų klausimų, kurį uždaviau auditorijai: kiek finansų per mėnesį galėsite skirti nenumatytoms išlaidoms?, – pirmąjį susitikimą su akademijos klausytojais prisiminė Just. V. Matusevičiūtė. – Šuo nėra būtinybė, o apsvarstytas jūsų pasirinkimas, šuns laikymas neturėtų būti per sunki finansinė našta. Galime iš anksto numatyti, kiek kainuos augintinio pašaras, profilaktikos priemonės ir reikalingas inventorius. Ir vis dėlto, dalies išlaidų, tokių kaip veterinarinės išlaidos augintiniui susirgus ar atsitikus kitai bėdai, suplanuoti negalime“.

Kalbėdama su gyvūnų mylėtojais, lektorė pabrėžė, jog sprendimas įsigyti augintinį negali būti spontaniškas. Tik kritiškai įvertinę savo gyvenamąją aplinką, mėgstamus laisvalaikio praleidimo būdus, artimiausių kelių metų šeimos planus, apytikriai galime numanyti, koks augintinis mums tiktų. Tačiau visada verta savęs paklausti: o gal šiame gyvenimo etape augintinio tinkamai prižiūrėti negalėsiu? Gal dar šiek tiek atidėti savo planus?

Ieškantiems veislinio šuns kartais gali pasirodyti, kad veisėjai apskritai nenori savo išveistiems šuniukams rasti naujų namų. Veisėjai užduoda daugybę klausimų, pasakoja apie veislei būdingas elgesio problemas ar pasitaikančius negalavimus, bet taip jie elgiasi todėl, kad kiekvienas augintinis nusipelno pačio geriausio žmogaus, geriausių namų ir geriausios priežiūros.

„Nusprendę įsigyti šunį, žengiame į svarbų pasiruošimo etapą. Šuns auginimas reikalauja daug žinių. Taip, internete gausu įvairiausių patarimų ir nuomonių – informacijos daug, o kaip ją atsirinkti? Džiugu, kai žmonės patarimų kreipiasi į veisėjus ir kitus specialistus“, – paskaitoje išsakytomis mintimis dalijosi AŠA projekto Palangoje kuratorė.

Pasibaigus paskaitų ciklui Palangoje, sulaukta ir „priekaištų“: kur jūs buvote anksčiau, juokavo viena AŠA klausytojų, nes jos šuniukui jau 7 mėnesiai ir po šunų socializacijos paskaitos ji sakė supratusi, jog vadovavosi visai netinkamais, kažkur interneto platybėse rastais patarimais.

Kitos klausytojos manymu, tokios paskaitos turėtų būti privalomos visiems, planuojantiems įsigyti šunį: „Mes planuojame pasiimti šuniuką iš prieglaudos. Ilgai svarstėme, kokį šuniuką rinktis: kokios lyties, dydžio. Paskaitose sau atsakėme į daugelį klausimų, be to, turime paskaitas vedusių specialistų kontaktus ir, iškilus klausimams, žinosime kur kreiptis“.

Balandžio 27 d., išklausę paskutinę paskaitą apie gyvūnų gerovę ir šunų laikymo taisykles, AŠA klausytojai gavo Atsakingo šeimininko pažymėjimus. Projekto organizatoriai sulaukė padėkų, o Palangos savivaldybės atstovė jau teiravosi, ar planuojamas projekto tęsinys.

Atsakingo šeimininko akademiją Palangoje įgyvendinti padėjo Karaliaus Mindaugo profesinis mokymo centras, dresūros mokykla „Geras šuo“, Klaipėdos medžioklinių – sportinių šunų klubas „Auksinis fazanas“, Palangos miesto savivaldybė bei Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka – visi drauge kuriame gyvūnus mylinčią šalį.