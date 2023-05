Vos 7 mėn. samojedui Gėriui iš Kauno – išskirtinis įvertinimas

Gegužės 27–28 d. Radžiūnų aerodrome (Molėtų r.) Lietuvos kinologų draugija organizavo tradicines tarptautines šunų parodas „Molėtų mero taurė“ ir „Aukštaitijos vasara“.

Pasibaigus visiems konkursams ir ekspertizei parodos ringuose, tradiciškai buvo renkamas pats gražiausias dvi dienas trukusių parodų šuo. Teisėja iš Ukrainos Elena Agafonova šį titulą skyrė kauniečių Dalios ir Evaldo Mickių augintiniui, namuose švelniai vadinamam Gėriu – „Supreme Bis“ taurė iškeliavo į vos 7 mėnesių sulaukusio samoejduko namus.

Šunis vertino ir nugalėtojus išrinko teisėjai iš Suomijos, Nyderlandų, Vokietijos, Ukrainos, Serbijos, Lenkijos ir Lietuvos. Nepaisydamos karo sunkumų, iš Ukrainos atvyko dvi tarptautinės šunų teisėjos – Elena Agafonova ir Zoia Oleinikova. Pastaroji gražiausio šuns titulą šeštadienį suteikė daugelio parodų Lietuvoje ir užsienyje laimėtojui, ilgaplaukiui čihuahua CH HE’S TREVOR IN MY HEART SVAJONIŲ ANGELAS (veisėja ir savininkė šiaulietė Erika Čeilutkienė). Antrąją vietą teisėja skyrė airių seteriui CH FLASH ENTUZIASTAS (veisėja ir savininkė kaunietė Indrė Mečionytė). Trečiąją – ispanų vandens šuniui CH TERRAFINA ENDLESS LOVE (savininkė vilnietė Dalia Maksimavičienė). Tas pats ispanų vandens šuo gegužės 27-ąją tapo konkurso „Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje“, laimėtoju.

Sekmadienį „Best in Show“ konkurse (teisėjas Rob Douma iš Nyderlandų) nugalėjo iš Latvijos atvykęs škotų terjeras YASNO SOLNYSHKO OT BUMGE. Antras buvo D. ir E. Mickių suaugęs samojedas, daugelio šalių čempionas KLAJOKLIŲ ŠUO AFFECTED BY YOU. Trečia – D. Jagielaitės lygiaplaukių retriverių kalytė CH JUODAS APELSINAS BLACK NICA.

Iš Lietuvos šunų, tądien laimėjusių prizines vietas, gražiausio šuns titulą pelnė jau minėtas E. Čeilutkienės ilgaplaukis čihuahua.

Parodose kasdien varžėsi daugiau kaip 180 šunų veislių, iš viso buvo registruota 961 šuo.

Šunų mylėtojai netrukus ir vėl susitiks Molėtuose – birželio 30 – liepos 2 d. Lietuvos kinologų draugija čia organizuos net tris tarptautines šunų parodas.