Žmonės sunerimę: savavaldis taksi automobilis mirtinai sužalojo šunį

Pranešime teigiama, kad „Waymo“ įmonės savavaldis automobilis partrenkė mažą šunį, kuris neišgyveno.

Gegužės 21 d. įvykusio mirtino eismo įvykio metu vairuotojo vietoje buvo žmogus, tačiau automobilio automatinio vairavimo sistema buvo įjungta autonominiu režimu, teigiama ataskaitoje.

Autonominė transporto priemonė per avariją taip pat patyrė nedidelę žalą.

Įmonės atstovai spaudai patvirtino, jog tokia avarija išties buvo.

„Mažas šuo išbėgo priešais vieną iš mūsų transporto priemonių, kurioje vairuotojo vietoje sėdėjo procesą stebintis žmogus, ir, deja, įvyko susidūrimas.

Tyrimas tęsiamas, tačiau pirminė peržiūra patvirtino, kad sistema teisingai atpažino šunį, kuris išbėgo iš už stovinčios transporto priemonės, tačiau nepavyko išvengti kontakto.

Siunčiame nuoširdžią užuojautą šuns savininkui“, – sakė atstovas.

Atstovas laikraščiui „The Post“ teigė, kad bendruomenių, kuriose dirba, pasitikėjimas ir saugumas jiems yra svarbiausias dalykas, todėl šią nelaimę ir toliau nagrinės.

Šaltinis teigė, kad šuo bėgo be pavadėlio ir greičiausiai būtų buvęs partrenktas net ir tuo atveju, jei už vairo būtų sėdėjęs atidus vairuotojas.

Nepaisant to, šis įvykis įvyko didėjant susirūpinimui dėl to, kad Kalifornijos komunalinių paslaugų komisija, regis, ketina patvirtinti, kad visame mieste 24 valandas per parą važinės savaeigiai robotai.

Miesto planavimo ir transporto vadovai parašė laiškus, kuriuose pasmerkė praktiškai neribotą besivystančios technologijos plėtrą, kuri dar nepasirengusi nevaržomam komerciniam naudojimui.

Jie išsiuntė du laiškus – vieną, kuriame nepritariama „Waymo“, o kitą – jos konkurentei „Cruise“, kurią valdo „General Motors“.

Pasak laikraščio, kuris remiasi miesto duomenimis, pranešimų apie incidentus, kuriuose dalyvavo šios transporto priemonės, padaugėjo daugiau nei tris kartus – nuo 24 sausio mėn. iki 93 kovo mėn. Balandį, paskutinį nurodytą mėnesį, buvo 87 pranešimai.

Parengta pagal nypost.com