Vienas sprendimas išgelbės namus nuo gyvūnų plaukų: nesigailėsite pasirinkę

Visi turime dulkių siurblį, bet ar tai pakankamai efektyvu? Iš tiesų, dulkių siurbliai gali be vargo surinkti plaukus nuo žemės, tačiau jie taip pat turi ir ne vieną minusą.

Visų pirma, kad ir kiek siurbtumėte, negalite siurbti pakankamai dažnai, nes jūsų augintinis nuolat juda namuose.

Antra, mes valydami esame linkę praleisti tam tikras vietas, nors ir labai stengiamės to nedaryti.

Galiausiai, įprastu siurbliu gana sunku pasiekti visus kampus po žemais baldais. O visi tokie praleisti kampai su plaukų gniutulais tampa puikia terpe veistis bakterijoms ir dulkių erkutėms. Pastarosios gali turėti įtakos alerginėms reakcijoms, pavyzdžiui, nosies užgulimui, čiauduliui ir pan.

Turbūt niekam nebus naujiena, kad tokiose situacijose iš tiesų geru pasirinkimu tampa robotas siurblys. Jis taip pat lengvai surenka plaukus, be to, turi esminį pranašumą: įmontuota mikroschema suteikia savarankiškumo. Tai – idealus jūsų namų šeimininkas, kuris nesiskundžia ir nepavargsta. Žinoma, jį reikia įkrauti, bet ir tuo jis pasirūpina pats.

Robotas siurblys gali suplanuoti valymo maršrutus, nuskaityti aplinką, įsiminti namų išdėstymą, kad nepasimestų ar nepraleistų jokių kampų. Taip pat tokiam siurbliui paprasta riedėti po baldais, kur jūs negalite taip lengvai pasiekti.

Robotas siurblys iš esmės gali perimti iš jūsų visus valymo darbus ir leisti tuo laiku užsiimti svarbesne veikla ar leisti laiką su šeima. Kad ir kur būtų nukritę augintinio plaukai, jis juos labai paprastai aptiks ir susiurbs.

Be to, naudodami mobiliąją aplikaciją, galite nustatyti valymo vietas ir virtualias sienas, sudaryti tvarkaraščius arba nuotoliniu būdu valdyti robotą. Naujausios kartos robotai dulkių siurbliai netgi gali ištuštinti dulkių siurblio atliekų maišelį be pagalbos. Ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai pakeisti maišelį arba išplauti specialią talpą kas vieną ar du mėnesius. O naujausias roboto siurblio modelis – „Xiaomi Rodimi Eve Plus“ – be visų aukščiau paminėtų savybių, turi savaiminio sterilizavimo sistemą, skirtą bakterijoms, pelėsiams ir dulkių erkutėms, kurių dažnai aptinkama iškritusiuose naminių gyvūnų plaukuose, naikinti.

Ši sistema gali užkirsti kelią kenksmingų mikroborganizmų dauginimuisi namuose.

Toks robotas siurblys gali apsaugoti žmones nuo alergijos, kurią sukelia naminių gyvūnų plaukai ir dulkių erkutės.

Robotai siurbliai taip pat gelbsti užimtus, tingius ar tiesiog tvarkymuisi laiko nenorinčius skirti žmones. Įsigiję tokį siurblį dabar, galėsite atsipalaiduoti ant sofos ir leisti jam atlikti visus nemalonius valymo darbus.

