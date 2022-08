Svarbiausios taisyklės keliaujant su augintiniu – nepamirškite uždaryti lango

Pasiruoškite kelionei

Prieš keliaudami su savo augintiniu, būtinai susipažinkite su jūsų pasirinktos kelionės su gyvūnu taisyklėmis. Pasitikrinkite, ar jūsų gyvūnas turi visas reikiamas vakcinas, skiepų pasą, poodinį sekimo lustą.

Prieš ilgesnę kelionę būtina suplanuoti vizitą pas veterinarą, kuris patikrins augintinio sveikatos būklę, o prireikus paskirs trūkstamas vakcinas. Be to, jei jūsų šunį ar katę pykina važiuojant automobiliu, dėl reikiamų vaistų vartojimo reikėtų pasikonsultuoti su veterinaru.

Parinkite saugų kelioninį narvą savo augintiniui

Kai jūsų augintinis keliaudamas praleidžia kelias valandas automobilyje, svarbu atsižvelgti į saugos klausimus.

„Saugiausia naminiams gyvūnėliams keliauti automobilyje sertifikuotame, patikrintame transportavimo narve. Tai ne tik užtikrins saugią kelionę, bet taps patogia pažįstama vieta augintiniui pailsėti viešbutyje, motelyje ar kitoje apgyvendinimo įstaigoje. Be to, gyvūnai kelionėje dažnai linkę judėti automobilio salone, o tai gali kelti pavojų vairuotojo gebėjimui susikaupti ir eismo saugumui. Būtent todėl narvas bus geriausias pasirinkimas tiek šuns, tiek jūsų ir kitų eismo dalyvių saugumui“, – pataria „Gjensidige“ Žalų vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.

Renkantis narvą, atkreipkite dėmesį, kad jis būtų pakankamai didelis, kad gyvūnas galėtų atsistoti visu ūgiu ir laisvai judėti, būtų geras vėdinimas. Ant grindų patieskite antklodę arba rankšluostį. Specialistai rekomenduoja paimti iš namų patiesalą, ant kurio gyvūnas dažnai ilsisi. Pažįstamas daiktas gali sumažinti svetimos aplinkos stresą. Nepamirškite prisisegti ne tik savo, bet ir augintinio narvelio!

Jei vis dėlto jaučiate, kad augintinis blogai jaučiasi transportavimo narve, galima įsigyti saugos diržus šunims ir katėms.

Atidžiai planuokite savo maršrutą

Keliaudami su keturkoju, numatykite trumpus pasivaikščiojimus ir vandens pertraukėles. Pertraukos ypač reikalingos keliaujant su šunimi, kad sumažėtų kelionės keliamas nerimas ir gyvūnas galėtų apsiprasti naujoje aplinkoje. Gyvūno automobiliu nerekomenduojama be pertraukų vežti ilgiau negu keturias valandas. Be to, laikantis šio važiavimo plano, sumažės ir vairuotojo pervargimo rizika.

Važiuodami uždarykite langus

Priešingai nei matome Holivudo filmuose, ekspertai rekomenduoja kelionės metu neatidaryti automobilio langų ir neleisti augintiniams iškišti galvų. Taip išvengsite rūpesčių, jei, pavyzdžiui, stovint spūstyje, mokant už kelią ar įsipilant kuro, augintinis nuspręs iššokti pro atvirą langą.

Nepalikite gyvūnų automobilyje

Vasarą, šiltą pavasarį ir rudenį saulėje paliktas automobilis labai greitai įkaista. Stanfordo universiteto tyrimai rodo, kad, jei lauke oro temperatūra siekia 33 laipsnių, stovinčiame automobilyje temperatūra pasiekia 50 laipsnių po 20 minučių, o beveik 60 laipsnių – po 40 minučių. Net jei lauke tvyro tik 21 laipsnių temperatūra, tiesioginiuose saulės spinduliuose paliktas automobilis gali įkaisti tiek, kad kelia grėsmę sveikatai ir gyvybei. Todėl keliaudami su savo keturkoju nepalikite jo vieno automobilyje, net jei atrodo, kad grįšite po dešimties minučių.

Ką dėti į gyvūno kelioninį krepšį?

Maistas ir maisto dubenėlis;

Skanėstai;

Vanduo, vandens butelis ir vandens dubenėlis;

Antkaklis ir pavadėlis;

Mėgstamiausi žaislai;

Vaistai;

Gyvūnams saugūs vabzdžių repelentai;

Šukos ir šampūnas;

Blusų šukos ir erkių ištraukėjas;

Plastikiniai maišeliai išmatoms surinkti.