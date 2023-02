„Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ jau padėjo tūkstančiams Ukrainos gyvūnų, bet parama vis dar labai reikalinga

Prie ukrainiečių pastangų pasirūpinti ir išsaugoti gyvūnus, aukodami lėšas organizacijai „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI) prisideda ir lietuviai.

„Rusijai užpuolus Ukrainą, supratome, kad turime padėti ne tik žmonėms, bet ir nuo karo kenčiantiems gyvūnams. Greitai organizavome savanorių grupę, kreipėmės į žmones finansinės pagalbos ir, nepraėjus nei parai, pradėjome vykdyti pagalbą Ukrainos gyvūnams“, – pasakoja GGI vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė.

Anot GGI vadovės, pagalbos reikėjo iškart: „Nors pradžioje paramos veiksmai buvo chaotiški –svarbiausia buvo padėti, tačiau vėliau viską sustygavome, suradome partnerių ir skirtingais etapais vykdėme ir tebevykdome įvairius pagalbos projektus“.

Iki šiol lietuviai Ukrainos prieglaudoms ir vykdomoms programoms paaukojo 282 531,50 eurų (2023 m. sausio 31 d. duomenimis).

„Šios lėšos mums leido gyvūnų labui Ukrainoje nuveikti labai daug, tačiau pagalbos šiandien reikia nei kiek ne mažiau nei karo pradžioje. Todėl Ukrainos prieglaudų vardu labai prašome nesustoti aukoti – ir toliau skirti finansinę paramą Ukrainos gyvūnams“, – kviečia GGI vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė.

160 tonų maisto, 12 000 vakcinų, 2000 sterilizuotų / kastruotų šunų ir kačių, 30 finansiškai paremtų prieglaudų

GGI nuo pat Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje pradžios subūrė komandą, kuri vienu metu vykdo ir koordinuoja net kelis Ukrainos gyvūnams padėti skirtus projektus.

Į Ukrainą išgabenta ir su turimų vietoje partnerių pagalba paskirstyta virš 160 tonų maisto gyvūnams, kurį GGI rinko arba gavo iš vietinių tiekėjų. Už žmonių paaukotus pinigus taip pat apmokėti maisto Ukrainos gyvūnams transportavimo kaštai.

65 450 eurų suma skirta 30 Ukrainos prieglaudų, kuriose laikoma virš 13 000 gyvūnų, paremti.

Taip pat buvo nupirkta ir į Ukrainą pristatyta 12 000 vienetų vakcinų nuo pasiutligės, kurias išdalino GGI partneris USAVA (Ukrainos smulkiųjų gyvūnų veterinarų asociacija).

GGI finansavo sterilizaciją ir kastraciją beveik 2000 gyvūnų, esančių Charkive, Cherkasy, Kramatorske, Krivoj Roge, Kropyvnytske, Odesoje, Poltavoje, Mikolaive, Užhorode, Vilne, Zaporožėje ir mobilioje klinikoje Donecko srityje.

GGI su Ukrainoje veikiančiomis gyvūnų prieglaudomis ryšį palaiko nuolat: „Su prieglaudomis bei savanoriais, besirūpinančiais benamiais gyvūnais, bendraujame tiesiogiai ir betarpiškai. Su didžiąja jų dalimi – kasdien. Tad žinom jų kasdienius poreikius, bėdas, ir kokios pagalbos reikia šiuo metu.“ – teigia GGI koordinatorė L. Vaitekūnaitė.

Organizacija taip pat prisidėjo prie 68 gyvūnų evakuacijos iš Ukrainos, jų karantinavimo, gydymo, globos, o vėliau ir ieškant jiems nuolatinių namų.

GGI taip pat pastoviai teikia informaciją ir pagalbą žmonėms į Lietuvą iš karo zonos atvykusiems su gyvūnais. Pabėgėlių centrams teikiamas maistas, kuris yra išdalinamas su gyvūnais atvykusiems ukrainiečiams.

Parama gyvūnų Ukrainoje sterilizacijai / kastracijai – gyvybiškai svarbi

Anot GGI koordinatorės Linos Vaitekūnaitės, būtent gyvūnų sterilizacijos / kastracijos programa siekiant sustabdyti benamių gyvūnų populiacijos plitimą šiuo metu yra itin reikalinga: „Beglobių gyvūnų gatvėse daugėja dėl to, kad žūsta jų šeimininkai. Negana to, šie gyvūnai, jei yra nesterilizuoti, dauginasi. Taip benamių gyvūnų skaičius tampa nebekontroliuojamas. O su kiekviena nauja vada, didėja savanoriams krūvis juos išmaitinti.“

Vykdant gyvūnų Ukrainoje sterilizaciją ir kastraciją, yra padedama spręsti žmonių saugumo ir pasiutligės plitimo problemas. Badaujantys benamiai šunys Ukrainoje buriasi į grupes, puola kitus gyvūnus, žmones. Taip pat dar iki karo Ukrainoje buvo dideli gyvūnų, sergančių pasiutlige, skaičiai. Nekontroliuojant gyvūnų populiacijos karo metu, ši problema gali virsti tikra tragedija.

Svarbu tai, kad GGI ne tik skiria finansavimą gyvūnų sterilizacijai / kastracijai vykdyti, bet ir patys, ieškodami vietinių koordinatorių, veterinarų, padeda organizuoti jų atlikimą.

GGI finansuojamos Ukrainos gyvūnų sterilizacijos / kastracijos programos reikšmę pabrėžia ir gyvūnų prieglaudos Mikolajive vadovė Lena Bardan: „Mūsų regionams gyvūnų sterilizacijos / kastracijos programa šiuo metu yra ypatingai svarbi. Esame labai dėkingi GGI, už viską ką ji dėl mūsų yra padariusi ir toliau daro“ – organizacijai GGI dėkoja gyvūnų prieglaudos Ukrainoje vadovė.

Pastangos padedant Ukrainai neliko nepastebėtos ir tarptautinėje erdvėje – GGI buvo įtraukta į Europos nevyriausybinės organizacijos „Eurogroup for Animals“ darbo grupę, kurios tikslas yra sumažinti benamių gyvūnų populiaciją užtikrinant savalaikę gyvūnų sterilizaciją / kastraciją. Šios darbo grupės veikloje taip pat dalyvauja tokios žinomos organizacijos kaip „Four Paws“, IFAW, „Save the dogs of Romania“, UWARF, „Naturewatch foundation“ ir kiti.

Nesuvokiami teroro prieš gyvūnus mastai

Karo veiksmai Ukrainoje tebesitęsia, nuolat bombarduojami ir griaunami gyvenamieji rajonai, gyvūnai, praradę šeimininkus tampa beglobiais. Situacija, kad ir kaip norėtųsi, į gerą pusę dar nesikeičia, kasdien girdime apie sužalotus ir didžiulį stresą patiriančius žmones, karo žiaurumus.

L. Bardan pasakoja, kad karas kasdien sėja mirtį ir paliečia ne tik žmones, bet ir gyvūnus: „Po to, kai buvo išlaisvintas vienas iš Mikolajyvo regionų – Snihurivka, savanoriai rado daugybę nušautų gyvūnų, pakartų katinų – okupantų teroro mastai prieš bejėgius keturkojus – tiesiog sveiku protu nesuvokiami. Tiek daug gyvūnų baisiose kančiose žuvo“.

Anot L. Bardan, sunkiausia buvo, kai invazija prasidėjo pilnu pajėgumu ir vėliau dalis Mikolajyvo ir beveik visas Chersono regionas buvo okupuoti. Tuo metu žmonėms buvo labai sunku pasirūpinti savo gyvūnais, juos išmaitinti: „Mikolajive prasidėjo nuolatiniai sprogimai, stresas, ėmė trūkti net būtiniausių dalykų, vandens. Turėjome tik techninį vandenį, buvo labai sunku gyvūnams paruošti maistą, išvirti košės. Labai trūko vaistų. Tokiomis sąlygomis apie gyvūnų sterilizaciją ir kastraciją negalėjo būti nė kalbos“ – apie itin sudėtingą prieglaudų veiklą karo sąlygomis pasakoja L. Bardan.

Žmonės gyvūnų prieglaudose Ukrainoje iki šiol dirba ypatingai sunkiomis sąlygomis, nuolatinėje raketų atakų, užpuolimų grėsmėje. Prieglaudos kasdien kovoja su badu, trūksta maisto, įvairių vaistų, preparatų eutanazijai, priemonių gydymui. Bet net ir tokiomis aplinkybėmis prieglaudų darbuotojai, savanoriai, neišvyksta prieglobsčio ieškoti kitur, o pasiaukojančiai rūpinasi beglobiais suprasdami, kad be jų gyvūnai tiesiog neišgyventų.

L. Vaitekūnaitės teigimu, „Žmonės, gelbėdamiesi, dažnai palieka savo gyvūnus likimo valiai. Tas krūvis išmestų, paliktų gyvūnų – tenka prieglaudoms. Jos nėra guminės, ir turi vietų tiek, kiek turi. Dar didesnis krūvis atitenka tiems savanoriams, kurie kasdien maitina likusius gatvėje, išmestus, tapusiais niekieno gyvūnus. Tad, aukojant jiems, tuo pačiu padedama ir žmonėms, kurie rūpinasi gyvūnais.“

Prisidėti gali kiekvienas

Kaip matyti iš liudijimų, karo sąlygomis gyvenantys žmonės Ukrainoje labai išgyvena dėl to, kad negali tinkamai pasirūpinti savo augintiniais.

Šiuo metu labiausiai reikalinga finansinė parama, kuri ir toliau bus skiriama prieglaudoms, įsikūrusioms Ukrainoje, savanoriams, prižiūrintiems benamius gyvūnus, sterilizacijų / kastracijų vykdymui bei humanitarinės pagalbos teikimui.

„Nepaisant patirto skausmo ir tragiškų likimų, Ukrainos žmonės nenuleidžia rankų, išlieka stipriais ir į ateitį žiūri su viltimi. Padėkime jiems pasirūpinti gyvūnais ir taip bent šioje srityje sumažinkime jiems tenkantį stresą, kurio karo akivaizdoje yra labai daug. Nors minime jau metus karo, mes tikime Ukrainos pergale ir padėsime tol, kol ji bus pasiekta“ – nesustoti ir toliau teikti paramą bei aukoti Ukrainos gyvūnams kviečia organizacijos GGI vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė.

Kaip prisidėti prie pagalbos Ukrainos gyvūnams

Bankiniu pavedimu:

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“

Įmonės kodas: 302842427

LT597300010171499262 (speciali sąskaita humanitariniams projektams Ukrainoje)

PayPal pavedimu: https://bit.ly/GGI_PayPal

Aukok.lt platformoje: https://bit.ly/GGI_Aukok_Ukrainos_gyvunams

