Simptomai, kad jūsų augintinis apsvaigęs: atskleidė kanapių žalą sveikatai

Šalies laikraštis „Times of Malta“ sulaukė skaitytojų prašymų patikrinti faktus, ar tikrai šunys gali apsvaigti įkvėpę kanapių dūmų.

Ar kanapės kenkia šunims?

Tyrimai rodo, kad kanapės kenkia daugeliui namų augintinių, įskaitant šunis ir kates.

Taip pat tyrimai rodo, kad šunys turi daugiau kanabinoidų receptorių nei žmonės, todėl jie gali būti jautresni kanapių poveikiui. Vis dėlto mokslininkai pripažįsta, kad duomenys šiuo klausimu dar neišsamūs, nes informacijos apie kanabinoidų poveikį gyvūnams, palyginti su žmonėmis, yra daug mažiau.

Nepaisant to, toksikologijos ataskaitose nurodoma, kad marihuaną vartojantiems gyvūnams gali pasireikšti tokie simptomai kaip vėmimas, šlapimo nelaikymas ir sutrikti pusiausvyra.

Ar pasyvus kanapių rūkymas kelia problemų?

Laikraščio „Times of Malta“ kalbinti veterinarijos gydytojai paaiškino, kad nors šunys gali apsvaigti ar susirgti nuo pasyvaus kanapių dūmų rūkymo, tam reikėtų ilgesnio dūmų poveikio uždaroje erdvėje, o toks poveikis iš viso mažai tikėtina lauke ar atviroje erdvėje.

Tai patvirtina ir keli vieši tarptautinių veterinarijos gydytojų pareiškimai, kuriuose teigiama, kad jei gyvūnas nėra uždarytas patalpoje, kurioje yra labai daug dūmų, šuo, pasyviai įkvėpęs marihuanos dūmų, neturėtų apsinuodyti.

Veterinarijos gydytojai taip pat paaiškino, kad kai kurie blogi šunų įkvėptų dūmų padariniai yra plaučių ir kvėpavimo sistemos pažeidimai, tačiau tai būdinga visoms įkvėptų dūmų formoms, įskaitant tradicinių cigarečių dūmus.

Kanapių vartojimas

Tačiau dar pavojingesnis ir dažniau pasitaikantis pavojus šunims yra galimybė jiems praryti kanapių.

Tyrimai rodo, kad nors pasyvus kvėpavimas dūmais yra įmanomas, dažniausias poveikio šaltinis yra šeimininko marihuanos prarijimas.

Be to, kad tai yra dažniau pasitaikantis reiškinys, kanapes suėdę šunys gali patirti sunkesnius simptomus, nei jas suvartoję per pasyviai rūkydami.

Kaip rašo vienas tarptautinis veterinarijos gydytojas, gyvūnams gali pasireikšti lengvi ar vidutinio sunkumo požymiai po inhaliacinio poveikio (pvz., dūmų), tačiau labiau tikėtina, kad simptomai pasireikš po prarijimo (kuris yra dažnesnis atsitiktinio poveikio gyvūnams būdas).

Ar dėl kanapių legalizavimo šunims kyla apsinuodijimo rizika?

Šioje srityje atlikta palyginti nedaug tyrimų, o tie, kurie yra, nėra įtikinami.

Viename tyrime nustatyta, kad praėjus vieneriems metams po narkotikų legalizavimo Kanadoje, palyginti su trejais metais iki legalizavimo, šunų, kurie, kaip pranešama, apsinuodijo kanapėmis, skaičius reikšmingai nepasikeitė, nors kanapių vartotojų skaičius šalyje, kaip pranešama, išaugo maždaug 600 tūkst.

Kita vertus, tyrimo metu taip pat nustatyta, kad JAV valstijose, legalizavusiose šį narkotiką, augintinių apsinuodijimų šiek tiek padaugėjo.

Taip pat senesniame tyrime nustatyta, kad JAV valstijose, kuriose už kanapių vartojimą ir laikymą taikomos mažesnės bausmės, paprastai gaunama daugiau pranešimų apie šunis, apsinuodijusius kanapėmis.

Ar Maltoje daugėja atvejų, kai gyvūnai apsinuodija kanapėmis?

Išsamių vietinių duomenų apie šią problemą nėra, o kanapių legalizavimo poveikis dar nėra tinkamai ištirtas.

Tačiau už gyvūnų gerovę atsakinga Komisijos narė Alison Bezzina laikraščiui „Times of Malta“ sakė, kad jai nėra žinoma apie jokius vietinius šunų apsinuodijimo kanapėmis atvejus ir ji nepastebėjo pokyčių nuo tada, kai 2021 m. kanapės buvo legalizuotos.

Laikraštis „Times of Malta“ kalbėjosi su C. Buttigieg nurodytu asmeniu, kuris papasakojo, kaip jų šuo vedlys tapo mieguistas, nereagavo į nurodymus po to, kai buvo paveiktas kanapių dūmų restorano lauko rūkymo zonoje. Šuns simptomai truko apie 45 minutes.

Paklaustas, ar įmanoma, kad simptomus sukėlė kažkas, ką šuo galėjo suvalgyti, asmuo paaiškino, kad tai įmanoma, ir išreiškė susirūpinimą dėl galimybės šunims nuryti kanapes per išmestas nuorūkas, paliktas viešose vietose.

Išvada

Nors kanapės kenkia gyvūnams, tyrimai rodo, kad šunys dažniau kenčia suvalgę kanapių, o ne pasyviai įkvėpę dūmų, nes tam reikia ilgesnio dūmų poveikio uždaroje patalpoje.

Nepaisant to, tarptautiniai tyrimai parodė, kad gali būti ryšys tarp mažesnių bausmių už kanapių vartojimą (arba jų legalizavimo) ir padažnėjusių pranešimų apie gyvūnų apsinuodijimą kanapėmis.