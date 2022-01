Naujienų portalas lrytas.lt primena, kad L.Kancius iš keturračių įskaitos iškrito antradienį, besitęsiant trečiajam Dakaro ruožui.

„Man šis Dakaras buvo kur kas lengvesnis nei praeitais metais, nes viskas aišku, buvo savos patirtys ir nebuvo kažkokių netikėtų naujienų. Viskas buvo sudėliota, suplanuota ir nereikėjo verstis per galvą“, – kalbėjo į Lietuvą grįžęs L.Kancius.

Anot pašnekovo, pirmas dvi dienas važiavo savo tempu. Prieš lenktynes jo sudėliotas planas buvo kelias dienas laikytis aštuntos vietos, o vėliau po truputį kilti aukštyn.

Parvykęs į Lietuvą oro uoste kalbintas lenktynininkas užsiminė ir apie patį incidentą. Jis akcentavo, kad prieš tai buvo apie 100 km labai greitų ruožų, kur greitis siekė 120–130 km/val., o įvykio vietoje, įvažiavus į kopas, kur greitis siekė vos 30 km/val., kažkas pokštelėjo ir jis virto per priekį.

„Tas virtimas buvo kaip į šieno kupetą. Atsistojęs net nesupratau, kas įvyko“, – minėjo L.Kancius.

Po šio įvykio jis kalbėjo apie viską su lenktynininku Arūnu Gelažninku, komanda ir šeima bei per kelias valandas bandė nuspręsti, ką daryti toliau.

„Šiemet važiavau į Dakarą dėl rezultatų. Jei nuspręsčiau važiuoti toliau, tai kitą dieną reikėtų pradėti važiuoti iš paties galo – tarp sunkvežimių ir automobilių, kur išmalta trasa. Kad ir kaip stengtumeisi važiuoti, gero rezultato neparodytum. Be to, dar didžioji Dakaro dalis prieš akis, todėl važiuodamas tik gadintum techniką. Nėra prasmės to daryti“, – komentavo L.Kancius.

Pasak pašnekovo, motociklo sulūžusi detalė yra gamyklinė, standartinė. Jo nuomone, ji sulūžo nes kažkurioje vietoje buvo per silpnas metalas.

Lenktynininkas buvo paklaustas, ar po tokių nesėkmių planuoja grįžti į Dakarą, atsakė, jog šiuo metu reikia pailsėti nuo visko, „prasivalyti galvą“, o nurimus emocijoms galvos, ką daryti toliau. Šiam jo neapsisprendimui įtaką daro ir motyvacija, ir darbas, kurį reikia įdėti besiruošiant Dakarui.

Šiuo metu L.Kanciaus lenktynių gyvenimas pasikeitė. Iš pradžių jis planavo važiuoti į pasaulio čempionatą, o dabar, neįveikus Dakaro, to greičiausiai nedarys ir pasirinks kitas varžybas.

L.Kancius 2021 m. tapo pirmuoju Baltijos šalių keturratininku, ne tik važiavusiu, bet ir įveikusiu Dakarą. Bendrojoje keturračių įskaitoje buvo užėmęs 7-ąją vietą.