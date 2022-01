Didesnių nuotykių išvengęs V. Žala išliko įtarus – Dakare taip nebūna

Dalindamasis įspūdžiais V. Žala eilinį kartą negailėjo komplimentų šturmanui. Anot lenktynininko, P. Fiuza viską atliko tiksliai lyg šveicariškas laikrodis. Nors netrūko klaidžių atkarpų, ekipažas trasą įveikė be didelių sunkumų. Vienintelis smulkus incidentas buvo techninis – greičio ruože netikėtai atsikabino variklio dangtis.

„Žiūrim variklio dangtis tik slenka, slenka. Aš staigiai per stabdžius, bet vos spėjau – po to, kai sustojom, nukrito priešais automobilį. Nedaug trūko, kad būčiau pervažiavęs. Uždėjom, prisegėm ir nuvažiavom toliau, o visa kita – be jokių nuotykių. Net svarsčiau, kurioje čia vietoje pagal visas tradicijas pramušiu ratą ar dar kažkas nutiks“, – stebėjosi lenktynininkas.

Pačioje greičio ruožo pradžioje keletą varžovų aplenkęs ekipažas kurį laiką važiavo komfortiškai be dulkių. Antroje trasos dalyje visgi pasivijo tris automobilius – tarsi traukinio vagonai sekdami vienas paskui kitą visi keturi taip ir įveikė nemažą atkarpą.

„Kanjone pravažiavimas siauras, visur akmenys ir augalija, o be to, visas veiksmas vyksta dulkėse. Kita vertus, 50 ar 60 kilometrų nesudaro didelio skirtumo. Rytoj startuosim iš aukštesnės pozicijos ir tos problemos nebebus“, – komentavo V. Žala

Hibridai – ir vėl greičiausi

Trečiadienį, sausio 12-ąją, pajudėję iš Vadi ad Davasyro ralio maratono dalyviai pakeliui link Bišos įveikė net 757 kilometrų ilgio maršrutą. Maždaug pusę jo sudarė itin greitas vaizdingo Saudo Arabijos kraštovaizdžio supamas greičio ruožas.

2022-ųjų Dakare užsimezgusią atkaklią „Toyota“, „Audi“ ir „Prodrive“ komandų kovą šį kartą laimėjo vokiškus hibridinius visureigius vairuojantys lenktynininkai. Stephane‘as Peterhanselis finišavo pirmas, o maždaug dviem minutėmis nuo jo atsilikęs Carlosas Sainzas – antras. Trečiąją vietą automobilių rikiuotėje užėmė Orlando Terranova.

V. Žala nuo lyderio atsiliko mažiau nei devyniomis su puse minutės. Po dešimtojo greičio ruožo „Teltonika Racing“ komandos ekipažas bendroje automobilių įskaitoje pakilo viena pozicija aukštyn ir šiuo metu užima 11-ąją vietą.