„Ladies Go“ sezoną atidarys Dzūkijoje su žinomais lenktynininkais ir įspūdinga programa

Nors renginio dalyvių vietų skaičius sparčiai tirpsta, tačiau suskubę ekipažai dar gali prisijungti prie ralio, kuris skirtas skirtingų vairavimo įgūdžių turinčioms vairuotojoms bei jų komandoms.

Nuotaikingose lenktynėse, kurias papildo ir įvairios užduotys, gali dalyvauti visos techniškai tvarkingą automobilį ir vairuotojo pažymėjimą turinčios moterys, kurios į ekipažą gali pasikviesti drauges ar šeimos narius bei kartu įveikti užduotis.

Dalyvės gali rinktis vieną iš kelių kategorijų: patyrusios orientacinio-pramoginio ralio vairuotojos, kurios važiuos ne pirmą kartą, gali pasirinkti daugiau iššūkių turinčią „Ladies Go Pro“ kategoriją, tokiose lenktynėse debiutuojančios merginos ir moterys – „Ladies Go Green“, o norinčios į kompaniją pasikviesti vyrus ar šeimos narius – „Ladies Go Porų/šeimų“ kategorijas. Jau antrus metus iš eilės dalis dalyvių už vairo sės su automobilių sporto profesionalais ir žinomais pramogų pasaulio vyrais. Tiesa, ši kategorija sulaukė ypatingo dalyvių dėmesio ir vietų jau neliko.

„Ladies Go Žvaigždė/lenktynininkas“ kategorija sulaukė itin didelio dalyvių populiarumo ir jau nebeturime vietų. Moterų šturmanais taps žinomi lenktynininkai, Lietuvos ralio čempionai ir pramogų pasaulio žvaigždės. Antrus metus iš eilės mūsų vairuotojams padės ralio meistrai Giedrius Notkus, Petras Šaučiūnas, kitus vardus po truputį atskleisime iki etapo pradžios. Dalyves kviečiame registruotis į kitas šaunias kategorijas, kur vietų dar yra.

Orientacinis-pramoginis ralis skirtas visiems – nepriklausomai nuo vairavimo įgūdžių. Laukiame ir vyrų, šeimų, įmonių, kurie gali palaikyti savo vairuotojas ir kartu turiningai praleisti dieną. Ralis sutampa su Druskininkų miesto švente, tad palaikymas, gera nuotaika, daug pramogų ir įspūdžių – garantuoti“, – kalbėjo viena iš „Ladies Go“ sumanytojų ir organizatorių Raimonda Jagminaitė.

Dalyvės, kurios užsiregistravo važiuoti su automobilių sporto ar pramogų žvaigžde, savo partnerį renginio metu sužinos burtų keliu. Antrą kartą „Ladies Go“ ralyje važiuosiantį Lietuvos ralio čempioną G. Notkų pernai nustebino profesionalus dalyvių pasiruošimas.

„Buvo nepakartojama patirtis, man teko puikus, linksmas ekipažas. Man, kaip lenktynininkui, yra labai džiugu, kad moterys lenktyniauja ir domisi šiuo sportu. Šiemet noriu padėti ekipažui, kad jis būtų nors kiek greitesnis, bet svarbiausia man čia yra geras laikas, emocijos. Tiesa, pernai kai kurios merginos nustebino profesionaliu požiūriu, pasiruošimu, aš kartais taip rimtai nesiruošiu į ralį (juokiasi)“, – teigė profesionalas.

Kitas patyręs ralio meistras ir ūkininkas P. Šaučiūnas pernai su savo merginų ekipažu užėmė aukštą antrą vietą.

„Nesitikėjome iškovoti prizinės vietos. Nors man šiame renginyje svarbiausia yra geras laikas, matau, kad merginos yra labai užsivedusios ir nori laimėti. Man pačiam tai yra kažkas naujo, pabėgimas nuo įprastos rutinos ir labai smagus laikas. Dar neišbandžiusių automobilių sporto kviečiu prisijungti ir išbandyti save, pajusti sportinę discipliną“, – registruotis skatino žinomas lenktynininkas.

Orientacinio-pramoginio ralio „Ladies Go“ dalyvės gegužės 28 d. startuos Druskininkuose, tada važiuos į Alytų, o finišas jų vėl lauks Druskininkuose. Iš viso itin vaizdingu maršrutu ekipažai įveiks 170 km.

Vairavimą papildys įvairios užduotys, kurias galės atlikti visi komandų nariai. Kaip ir kasmet, renginys bus pilnas staigmenų: šiemet lenktynių metu tiek dalyviai, tiek renginio žiūrovai Alytuje galės išbandyti elektromobilį „Seres3“ ir laimėti pasivažinėją juo visą savaitgalį. Organizatoriai džiaugiasi, kad ralis turi ištikimų dalyvių, kurios nuolatos dalyvauja renginyje.

„Staigmenų bus ir daugiau, visko nenorime atskleisti. Smagu, kad turime komandų, kurios nuolatos dalyvauja mūsų etapuose. Tikslas yra ne tik lenktyniauti bei pramogauti, bet ir pažinti nuostabų Druskininkų ir Alytaus kraštą, dėkojome miestų savivaldybėms už palaikymą“, – džiaugėsi R. Jagminaitė.

Geriausiai pirmajame etape pasirodžiusios dalyvės Druskininkų miesto šventės metu lips į didžiąją sceną ir bus apdovanotos Druskininkų rajono ir Alytaus miesto taurėmis, prizais. Po apdovanojimų visų lauks ką tik „Eurovizijoje“ sužibėjusios Monikos Liu, dainininko Martyno Kavaliausko bei kitų atlikėjų pasirodymai.