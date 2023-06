Originali motyvacija: 3 geriausiems vairuotojams – skrydis į „Formulė 1“ lenktynes

Motyvacijos naujovė

Automobilių pervežimo automobilvežiais srityje veikiančioje įmonėje „Vykom“ dirba apie 240 žmonių, iš jų – 180 vairuotojai, tarp kurių didžioji dalis – lietuvių, bet yra ir ukrainiečių bei baltarusių. Kaip teigia bendrovės transporto vadovas Eimantas Leipus, savo darbuotojus įmonė saugo, todėl nusprendė paskatinti tuos, kurie dirba geriausiai, o kartu – sudominti ir tuos, kurie galbūt svarsto įsidarbinti transporto įmonėje.

„Automobilius vežantys vairuotojai paprastai yra geriausi savo srityje – jiems keliami didesni reikalavimai. Norėdami motyvuoti žmones ir pritraukti naujų, supratome, kad geriausia, kai patys darbuotojai pasakoja savo ratui, kaip jiems sekasi ir kokiomis sąlygomis jie dirba įmonėje. Vien gero atlyginimo nebeužtenka – privalome vadovautis požiūriu, kad esminė žmogaus motyvacija yra pagarba ir įvairiapusis įvertinimas, o ne vien tik finansai“, – dėsto E. Leipus.

Antroji priežastis, pasak vadovo, susijusi su tuo, kad didelės konkurencijos sąlygomis, labai svarbu išlaikyti aukštą vairuotojų profesionalumą, darbo kokybės ir efektyvumo lygį. Dėl to ir buvo nuspręsta organizuoti vidinį bendrovės konkursą, kuris ugdytų būtent šias savybes ir parinktas pagrindinis prizas, dėl kurio vera pakovoti – trijų dienų kelionė į „Formulės 1“ lenktynes Barselonoje.

„Žinoma, kad nenorėjome atitrūkti ir nuo paties darbo principo. Veikiame transporto srityje, kur greitis, reakcija ir tikslumas yra tokie pat svarbūs kaip ir bolidų lenktynėse. O „Formulė 1“ visame pasaulyje žinomas, kaip azartiškas, įdomus ir ekstremalus sportas, taigi toks konkursas patraukė ir mūsų vairuotojų dėmesį“, – pasakoja E. Leipus.

Ištisus metus bendrovė „Vykom“ rinko ir fiksavo pagrindinius vairuotojų kokybės rodiklius – nuvažiuotus kilometrus, pervežtų automobilių skaičių ir darbo metu pasitaikiusių žalų skaičių. Siekiant objektyvumo, šie rodikliai buvo skaičiuojami atsižvelgiant į dirbtų dienų skaičių. Metų pabaigoje nugalėtojais, – taip lėmė rezultatai, – tapo trys vairuotojai: lietuvis Irmantas Čepukas, ukrainietis Mykola Melnychuk ir baltarusis Aliaksei Sinitsyn. Įmonė padengė jų skrydį į Ispaniją, viešbutį ir bilietus į automobilių lenktynes.

Patirtis įspūdinga

Trys dienos, kurias vairuotojai leido Ispanijoje, Katalonijos sostinėje Barselonoje stebėdami trasa skriejančius bolidus ir girdėdami jų dylančių padangų garsą įsimins ilgam. Didžioji laiko dalis praėjo Barselonos-Katalonijos lenktynių žiede, kuris yra 4,7 km. ilgio ir buvo pastatytas dar 1991 metais. Ši lenktynių trasa žinoma kaip viena iš vaizdingiausių „Formulė 1“ varžymosi vietų – joje bolidai gali išvystyti net 333 km/val greitį. Kelionės metu čia vyko ne vien „Formulė 1“, bet ir „Formulė 2“ bei „Formulė 3“ varžybos.

„Mūsų trijų dienų darbotvarkė buvo paprasta: iš ryto eidavome prie jūros, tuomet – kvalifikaciniai važiavimai, o po to – lenktynės“, – šypsosi Irmantas Čepukas, vienas iš keleivių. Kaip prisipažįsta jis, Ispanijoje jiems jau buvo tekę būti darbo reikalais, visos pagrindinės turistinės vietos buvo matytos, taigi daugiausiai laiko bendrakeleiviai ir praleido lenktynių žiede.

Be to, pamatyti lenktynininkus ir išvysti jų vairuojamus bolidus, pasak I. Čepuko, įdomu kiekvienam vairuojančiam. „Kolegos dar prašė fotografuoti, filmuoti ir siųsti jiems, tačiau ten toks milžiniškas greitis, kad su paprastu telefonu nufilmuoti beveik neįmanoma. Pralekiant bolidui, garsas yra toks didelis, kad šiurpuliukai eina per nugarą. Dėl to reikia susikoncentruoti į lenktynes, mėgautis gražiais automobiliais ir vaizdu“, – teigia vairuotojas.

Įspūdingą pergalę Ispanijos „Gran Prix“ šiemet pelnė Maxas Verstappenas iš „Redbull“ komandos, antroje ir trečioje vietoje – Lewisas Hamiltonas ir George‘as Russellas, abu iš „Mercedes“ komandos.