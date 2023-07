Palangoje – įspūdingų bolidų paradas: pasižvalgykite

2023 metų „Aurum 1006 km lenktynėse“ kausis 79 vairuotojai, atstovaujantys šešioms šalims – Lietuvai, Latvijai, Ukrainai, Nyderlandams, Anglijai ir Danijai. Pirmą kartą lenktynių miestelyje plevėsuos Danijos vėliava.

Dar prieš komisijos darbo pradžią techniniame parke pasklido žinia, kad „Stateta BRO by HMobile“ gretas be jai atstovaujančio dano Anders Fjordbach sustiprins ir jo tautietis, buvęs „Formulės 1“ lenktynininkas Janas Magnusenas.

Ši žinia buvo sutikta kaip tikra sensacija, nes nė vienas, tegu ir buvęs aukščiausiojo automobilių lenktynių ešelono atstovas dar nėra skriejęs „Aurum 1006 km lenktynių“ trasa.

Drauge su Eimantu Navikausku ir latviais Artūrs Batraks ir Reiniu Nitišs gins „Stateta BRO by HMobile“ komandos garbę ir vairuos vienintelį trasoje skriesiantį Be šių dviejų profesionalų „Stateta BRO by HMobile“ komandai atstovaus ir vienintelį tokį visame lenktynių automobilių parke esantį „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“ vairuos du lietuviai – Eimantas Navikauskas ir Edvinas Žadeikis.

Dar gerokai prieš varžybas keliuose interneto portaluose „LGOLED & LKU by Porsche Club Lithuania“ komandoje kartu su Mantu Janavičiumi, Aurelijumi Rusteika ir Mariumi Bartkumi startuosiantis Anglijos lenktynininkas Benjamin Barker buvo pristatytas kaip toks, „kokio Lietuva dar nėra mačiusi“.

Skambus epitetas, matyt, užgavo kai kurių irgi aukščiausias ambicijas puoselėjančių lenktynininkų savimeilę, tad ir techninės komisijos darbo vietoje girdėjosi tokie pažadai : „pamatysim, kai dugną dėsim... arba – įdomu bus palyginti jo ir mūsų nuvažiuotų ratų laikus...“ Nyderlandų sportininkui Bas Schouten dar nėra pavykę laimėti „Aurum 1006 km. lenktynių“, tačiau ant nugalėtojų pakylos, tegu ir neaukščiausiojo laiptelio, jis yra stovėjęs.

Gal pavyks šiemet kartu su „Breitto & Baltic Caops“ komanda ir ekipos partneriais Klaudu Bučinsku ir Povilu Gutausku? Tarp 23 komandų vadovų – dvi moterys – „Sonderus Racing“ ekipai vadovausianti Indrė Senkutė, kurią labiau esame įpratę regėti tarp lenktynininkų, ir Inga Kačinskienė, diriguosianti „Chemtransa by Juta Racing“ komandos vyrams.

Šiemet pirmi metai, kai sportininkų gretose nėra nė vienos moters.

„Porsche“ aplenkė BMW

Ilgus metus lenktynėse dalyvaujančių populiariausiųjų automobilių sąrašas nesikeitė. Lenktynių ratus daugiausia sukdavo įvairių markių BMW automobilių gamintojų produkcija.

Šiemet sulaukta kardinalių pokyčių. Vos užmetus akį pastebimai galios antplūdžiu trykštančiame lenktynių autoparke dominuoja įvairių modifikacijų „Porsche“, kurių šiemet – net 8 (pernai komandos rinkosi 7). Tai didžiausias „Porsche“ automobilių skaičius per visą 24 metų šių lenktynių istoriją. Kodėl kasmet „Porsche“ automobiliai nusipelno tolydžio didėjančio dėmesio, paaiškinti nesunku. Iš visų 23-ų jau įvykusių maratoninių lenktynių Palangoje net 15 laimėjo komandos, kurių sportininkai vairavo būtent šios markės automobilius.

Antroji pagal gausumą vieta atitenka „Audi“ markei, kurių bus 4. Po du automobilius „Aurum 1006 km lenktynėse“ bus įvairių modifikacijų „Lamborghini Huracan ST Evo II“, BMW, „Seat Leon“ ir „Ginetta“, po vieną – „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“, „Cupra“ ir LADA 2104.

Lenktynėse ir šiemet dalyvauja tik pernai Palangoje debiutavę ir nugalėję abu „Audi R8 LMS GT3 Evo II“ automobiliai, o juos vairuoja pirmosios ir antrosios „Circle K miles Plus Racing team“ komandų sportininkai, vadovaujami Hario Aleksandravičiaus ir Andriaus Gelžinio.

Pirmajai ekipai atstovaus keturias pergales Palangoje paeiliui iškovojęs Julius Adomavičius, vieną kartą pirmas finišo liniją čia kirtęs Oskaras Brazaitis ir komandoje debiutuojantis talentingas Ukrainos sportininkas Yevgen Sokolovskiy. Antrosios ekipos, kurią antrąja galima vadinti tik sąlyginai, sudėtyje nemenką patirtį ilgų nuotolių lenktynėse jau įgiję, tačiau didžiųjų pergalių dar alkani Simas Juodviršis, Justas Jonušis, Arūnas Gečiauskas ir Vytenis Gulbinas.

Šių metų renginio metraštyje šios lenktynės – jau 24-iosios.