Penktadienio rytas „Aurum 1006 km lenktynių“ trasoje prasidėjo treniruotėmis

10.50 val. pagrindinėje lenktynių trasoje bus duotas startas intriguojančiam „108 km moterų iššūkio“ raliui, 11 val. prasidės „Ultim&Drag“ kvalifikaciniai važiavimai, 12.10 val. – kaip visada ne tik komandoms įdomios jų mechanikų 1000 metrų bėgimo važybos, 14.10 val. trasą trumpam vėl okupuos „Porsche“ automobiliai, o 15.30 val. centrinis, labiausia intriguojantis dienos įvykis – „Aurum 1006 km lenktynių“ kvalifikacija, iškart po jos ir pajėgiausiųjų TOP 10 atrankos varžybos, po kurių paaiškės šeštadienio pagrindinių lenktynių starto rikiuotė.

Besirengiantieji atrankos varžyboms sportininkai nuo pat ankstyvo ryto pradėjo treniruotes, kurių iki kvalifikacinių varžybų vyks kelios.

Kaip ir vakar treniruotes sportininkai pradėjo sausoje trasoje pro debesis šviečiant saulutei ir esant automobiliui sportui labai palankiai 18 laipsnių temperatūrai.

Kaip ir vakar sportininkai treniravosi paskirstyti į dvi grupes. Pirmieji jas pradėjo vairuojantys galingiausius automobilius.

Jau pirmąją treniruotę teko nutraukti neišsekus jai skirtam laikui, nes „Chemtransa by Juta Racing“ komandos „Porsche GT3 Cup II“ automobilį vairavęs Arminas Kundrotavičius Klaipėdos posūkyje priekiu trenkėsi į bordiūrus.

„Vairuotojas į tą posūkį atvažiavo visiškai vienas, niekieno netrukdomas, tačiau posūkyje automobilį apsuko, o kiek ankstyvas akceleratoriaus spustelėjimas baigėsi apmaudžia klaida“, – pasekmes aiškino varžybų vyriausiasis komisaras Gražvydas Smetonis.

Pirmosiose penktadienio treniruotėse greičiausias buvo „LGOLED&LKU by Porsche Club“ komandos lenktynininkas, britas Benjamin Barker, greičiausiąjį ratą apsukęs artimu trasos rekordui 1 min. 07,595 sek. lauku.

Antrąjį rezultatą užfiksavo „Circle K miles Plus Racing Team 2“ komanda su „Audi R8 LMS GT3 evo II“ užfiksavusi 1 min. 07,886 sek. laiką, o trečia – „Lamborghini Huracan ST E“ tramdžiusi „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Sings“ ir vieną ratą nuvažiavusi per 1 min. 09,035 sek.