Alytiškis Lukas automobiliais lenktyniauja nuo 11 metų: padėdavo tėtis pagalvėlę ir važiuodavau

Paaugo ir norėjo tęsti

Lukas, kaip daugybė kitų vaikų, vairą pirmą kartą sukiojo ketverių sėdėdamas tėčiui ant kelių. Rodos, tuo ir turėjo baigtis jo vairavimo pamokos bent iki 16-kos, bet iš tiesų vairuoti savarankiškai jis išmoko dešimties.

Vienuolikos jau pasiekė pedalus, tiesa, sėdėdamas ant tėčio padėtos pagalvės, ir sudalyvavo pirmose mėgėjiškose automobilių lenktynėse „Alytaus žiema“. Tėtis Aurelijus Jaruševičius sėdėdavo šalia sūnaus, kol šis mėgaudavosi kiekviena varžybų minute. Atradę bendrą pomėgį abu treniruodavosi uždaroje aikštelėje, kad kasmet ir vėl dalyvautų tradicinėse lenktynėse.

„Turbūt didžiausią įtaką padarė šeima – automobilių srityje dirbęs tėtis nuolat buvo ir šalia automobilių sporto, o aš kartu su juo nuo tų ketverių metų važinėjau į įvairias lenktynes, tad visą autosporto virtuvę mačiau iš vidaus ir buvo natūralu pačiam išbandyti“, – prisipažįsta vaikinas.

„Kai buvau mažas, netikėjau, kad tai išsirutulios į sportą, virs tokia aistra, kuria degu ir šiandien. Augdamas supratau, kad jei galiu važiuoti tokiose varžybose, vadinasi, galiu dalyvauti ir rimtesnėse. Kai buvau 16–17 metų, įvyko lūžis, nes reikėjo apsispęsti ir nusprendžiau, kad vienų lenktynių mėgėjų lygoje per metus man neužtenka“, – prisimena Lukas.

Įtraukė bendramokslius

Šiuo metu L. Jaruševičius jau penktą sezoną dalyvauja Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionate ir per keturis profesionalius sezonus savo sąskaitoje pelnė dvi trečiąsias vietas metinėje čempionato įskaitoje.

„Greituminis slalomas arba „Street Race“ yra tarsi laiptelis tarp mėgėjiško ir profesionalaus autosporto. Investicine ir žinių prasme tai patogiausias ir geriausias sportas tobulėjimui. Jaučiu, kaip augu, ir jau svarstau apie tolimesnį pasirinkimą – keliauti į žiedines lenktynes arba rungtis ralyje“, – teigia jis.

Apie automobilius sukasi ir visas likęs L. Jaruševičiaus gyvenimas. Baigęs mokyklą jaunuolis savanoriškai atliko karinę tarnybą ir šiuo metu studijuoja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK) automobilių techninio eksploatavimo specialybę.

Aistra automobilių lenktynėms jis užkrėtė ir bendramokslius – su jais subūrė „VTDK racing“ komandą, su kuria lenktyniauja ir pats.

Laukia įspūdingas savaitgalis

Noras populiarinti greituminį slalomą, skatinti žmones adrenalino poreikį patenkinti saugiai ir daugiau jaunų žmonių sudominti autosportu paskatino Luką prisidėti prie Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapo Alytuje organizatorių.

Rugpjūčio 26–27 dienomis vyksiančiame festivalyje „Alytaus adrenalinas“ jis kartu su automobilių sporto klubu „Marimotorai“ kviečia šeštadienį patiems išbandyti profesionalią trasą, o sekmadienį stebėti lenktynininkų kovą dėl geriausių rezultatų.

„Labai džiaugiuosi, kad „Street Race“ grįžta į Alytų – kai prieš šešerius metus Naująja gatve skriejo automobiliai, pats dar buvau tik žiūrovas, todėl visada svajojau pats pravažiuoti lenktynių trasa.

Supratau, kad reikia imtis iniciatyvos ir pačiam organizuoti lenktynes. Laukia tikrai turiningas savaitgalis. Nacionaliniame etape žada dalyvauti apie 100 lenktynininkų, kurie rungsis net penkiose klasėse.

Renginys bus įspūdingas ir automobilių bus tikrai įvairių – net ir žiūrovai galės savo automobiliu išbandyti trasą ir įsitikinti, kad greituminis slalomas nėra tik greičio pedalas ir stabdis, tai daug įgūdžių reikalaujančios lenktynės“, – šypsosi Lukas.

Nemokamas renginys

Pats Lukas važiuoja savo klasei kiek neįprastu automobiliu – „Ford Fiesta“.

„Dėl to išgirstu labai daug komentarų, bet dėl to nesijaudinu, nes man fordai kelia sentimentų Be to, turbininis variklis atitinka silpniausių automobilių klasę, nors yra tikrai konkurencingas“, – atvirauja lenktynininkas.

Nors studijuoja su automobiliais susijusią specialybę, pats „Fiestos“ neremontuoja, o palieka ją profesionalų priežiūrai. Tiesa, tai ne tik lenktynininis automoblis, bet ir kasdienis – su juo vaikinas važiuoja ir į paskaitas, ir į darbą.

Aapie automobilių sportą sklando ir daug mitų – tiek apie jo pavojus, tiek ir apie finansus. L. Jaruševičius gali juos paneigti.

Greituminis slalomas yra bene pigiausia autosporto disciplina, čia galima dalyvauti su visiškai standartiniu automobiliu, o vienas etapas lenktynininkui atsieina apie 150–200 eurų, tuo tarpu žiedo etapai gali kainuoti tūkstančius. Žinoma, taip atrodo dalyvavimo kaštai, tačiau norint tobulėti į savo vairuojamą techniką tenka investuoti daugiau.

Antra, tai nėra taip pavojinga, kaip manoma – „Street Race“ rungiamasi su standartiniais automobiliais, nėra būtinos papildomos saugos priemonės.

„Profesionalių varžybų, tokių, kurios vyks ir Alytuje, trasa dėliojama taip, kad sportininkai parodytų savo meistriškumą, o ne spaustų greičio pedalą iki dugno. Manau, tokios varžybos yra daug saugesnis būdas garui nuleisti. Garantuoju, kad sudalyvavęs jose, nusiimi šalmą ir namo važiuoji tikrai ramiai“, – juokiasi Lukas.

Festivalio „Alytaus adrenalinas“ metu Naujojoje gatvėje taip pat vyks drago lenktynės, įvairios edukacijos visai šeimai, sporto varžybos Jaunimo parke, o Alytaus sporto ir rekreacijos centro aikštėje įsikurs prekybos bei laisvalaikio erdvė su pramogomis ir vakariniu koncertu. Visi renginiai nemokami.