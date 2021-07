Ukrainos parlamente buvo užregistruotas įstatymo pakeitimas, kuris turėtų sustiprinti visuomenės vaidmenį stebint pažeidėjus. Jis žmonėms suteiks teisę pranešti apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus (KET) ir už tai gauti tam tikrą pinigų sumą. Projekto iniciatoriai tapo frakcijos parlamentarai „Žmonių tarnas“. Jie siūlo įvesti naują terminą – „pranešėjas“. Apie tai praneša portalas Liga.net.

Tai reiškia, kad kiekvienas pilietis galės anonimiškai pranešti pareigūnams apie keliuose daromus pažeidimus, pavyzdžiui, dėl automobilių sustojimo ar stovėjimo taisyklių pažeidimo, ir už tai gauti atlygį.

KET pažeidimą reikės užfiksuoti naudojant specialią programėlę išmaniajame telefone. Pranešėjas bus identifikuojamas per Ukrainoje naudojamą paslaugą „Diia“, kuri yra alternatyva Lietuvos „Elektroniniams valdžios vartams“.

Parlamentarai siūlo asmenims, kurie praneš apie KET pažeidėjus, mokėti 10 proc. nuo baudos, kurią sumokės pažeidėjas. Aišku, tie asmenys, kurie nuspręs sukčiauti ir siųs netikrus pažeidimus, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Praneša nemokamai

Naujienų portalas lrytas.lt nusprendė pasidomėti Lietuvos pareigūnų ir ekspertų apie tokią idėją. Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys nepalaiko, jog Lietuvoje reikėtų įteisinti tokią idėją, nes piliečiai esą ir taip nemokamai praneša apie padarytus KET pažeidimus.

„Manau, kad saugumo motyvas yra svarbesnis nei piniginis atlygis. Visa tai gali pradėti virsti uždarbiu. Mes skatiname piliečių aktyvumą supratingumu“, – pasakojo V.Grašys.

Pasak pašnekovo, kas tinka Ukrainai, ne visada tinka Lietuvai: „Kiekvienos šalies žmonės yra atitinkamo mentaliteto“.

Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas minėjo, kad pareigūnai gauna daug pranešimų iš žmonių, kai kažkas atsisėda prie vairo neblaivus bei registratorių medžiagą, kai būna nufilmuotas chuliganiškas vairavimas.

LR Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas Vidmantas Pumputis aiškino, kad tai nėra reikšmingi siūlymai, nes policijos pareiga esą yra palaikyti viešąją tvarką bei gauti pinigai už pažeidimus turėtų keliauti į savivaldybės ar valstybės biudžetą.

„Jei šioje sistemoje atsirastų privatus subjektas, jo tikslas būtų surinkti kuo daugiau lėšų“, – pridūrė V.Pumputis.

Gali išsinuomoti trikojį

Kiti ekspertai irgi nepalaiko šios idėjos. Pavyzdžiui, vairavimo mokytoja Olga Židovlenkova pasakojo, kad kai kuriose Europos šalyse žmonės gali išsinuomoti trikojį ir fiksuoti pažeidėjus. Už tai jie gauna piniginę išmoką.

„Nežinau, ar tai yra gerai. Viskas priklauso nuo šalies mentaliteto ir žmonių požiūrio“, – akcentavo vairavimo mokytoja.

Pasak pašnekovės, pradėjus Lietuvoje įgyvendinti tokią idėją reikėtų internetinės policijos, kuri administruotų visus pranešimus ir žmonių, kurie mokėtų gyventojams pinigus už pastebėtą pažeidimą.

O.Židovlenkova naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad įvedus šią sistemą pačioje pradžioje būtų daug klaidingų pranešimų.

„Man šis pasiūlymas atrodo juokingas. Policija dabar turi kuo užsiimti ir gali pati spręsti savo problemas. Labiau reikėtų skatinti žmonių pilietiškumą, jog jie nepažeistų KET ir nemokamai praneštų apie vairuotojus, kurie netinkamai elgiasi kelyje“, – tvirtino pašnekovė.

„Sekliai morkos“

Saugaus eismo ekspertas, vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas sako, kad nereikėtų visų daryti „sekliais morkomis“. Jis pabrėžė, kad Ukraina greičiausiai nėra pasirašiusi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), todėl, norint įvesti Lietuvoje tokias idėjas, Seimui reikėtų ties tuo dirbti pusę metų.

A.Pakėnas irgi mano, kad pajėgumų šiai veiklai vykdyti nebus, nes, pavyzdžiui, jis pastebi labai daug netaisyklingai pastatytų automobilių, o pranešus apie tai policijai niekas esą nekreipia dėmesio, nes nėra pajėgumų.

„Aš norėčiau, kad policininkai kovotų su pažeidėjais, o ne paprastas žmogus. Čia tas pat, jei duotume dvylikos metų berniukui automatinį ginklą ir pasakytume, kad eitų pažaisti karą, bet nešaudytų į žmones“, – dėstė saugaus eismo ekspertas.

Anot pašnekovo, Lietuvoje yra kitoks požiūris į pažeidimus, nes aplinkiniai mano, jog pažeidėjai yra „kieti žmonės“.

„Vėliau prasidės „sąskaitų suvedinėjimas“ ir aiškinsimės, ar iš tikrųjų buvo padarytas pažeidimas. Juk kai kurie gali pradėti naudoti „Photoshop“ ar kitas programėles“, – pridūrė saugaus eismo ekspertas.

Automobilių žurnalistas Ramūnas Fetingis naujienų portalui lrytas.lt pasakojo, kad nėra logiška skundikams mokėti atlygio: „Galima lengvai atidaryti „Pandoros skrynią“.

Pasak pašnekovo, Lietuvos piliečiai pradėtų iš to užsidirbti, nes tai taptų ne tik pelninga, bet ir smagia pramoga. Be to, žmonės, pastebėję, kad pranešė apie jų padarytą pažeidimą, pradės ieškoti skundiko ir irgi jį skųs – visa tai išvystys didelį visuomenės nepasitenkinimą ir konfliktą.