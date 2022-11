Greičio pedalą teks spausti atsargiau: vairuotojus keliuose pasitiks dar daugiau matuoklių

Iš viso valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu veikia 131 vidutinio greičio matavimo sistemų (VGMS) ruožas (262 įrenginiai) ir 70 momentinio greičio matuoklių (MGM), išdėstytų pavojinguose taškuose. Šie matuokliai fiksuoja greičio pažeidimus, kelių mokesčio sumokėjimo, techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės draudimo galiojimą.

Per kitus dvejus metus numatoma tolesnė greičio matavimo sistemų plėtra: 2023–2024 m. planuojama įrengti 54 VGMS ruožus, 2023 m. – 6 MGM. Be greičio pažeidimų fiksavimo šie matuokliai taip pat matuos kelių mokesčio sumokėjimo, techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės draudimo galiojimą.

LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos vadybininkas Saulius Jansonas akcentavo, kad apie kelio ruožą, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, informuoja kelio ženklai Nr. 636 „Automatinė eismo kontrolė“.

Šiais metais (nuo 2022 m. sausio 1 dienos iki rugsėjo 30 d.) išaiškinta virš 415 tūkst. greičio viršijimo atvejų. Pernai per tą patį laikotarpį – virš 456 tūkst. Šiuo metu policija naudoja 36 mobiliuosius greičio matuoklius „PoliScan FM1“. Nauji matuokliai kol kas nėra policijos planuose.

Administracinių nusižengimų registro (ANR) duomenimis, per 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesį už įvairius administracinius nusižengimus buvo paskirta per 40,8 mln. eurų baudų suma. Iš šios sumos, šių metų spalio 31 d. duomenimis, apie 23,4 mln. eurų yra sumokėta. Baudos skirtos per 495 tūkst. gyventojų.