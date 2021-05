„Dėl metro esu skeptiškas dėl kainos ir atsipirkimo klausimo. Ar tokiems miestams, kaip Vilnius, nereikėtų tramvajaus? Jis būtų pigesnis ir paprastesnis variantas. Man atrodo, čia yra atviras klausimas“, – trečiadienį Seimo socialdemokratų frakcijoje sakė ministras, paklaustas apie metro perspektyvą.

M. Skuodis sakė abejojantis naujo oro uosto būtinybe – jis pasigenda tokio projekto pagrindimo.

„Naujas oro uostas. Vidury Lietuvos... Nematau jam jokių argumentų. Pagrindimo nematau, analizės, nors oro uostai norėtų tą dalyką daryti“, – kalbėjo jis.

„Klausimas, kiek mes Lietuvoje galime aptarnauti keleivių. Į statistiką žiūrint, lietuviai oru keliauja jau pakankamai daug. Gal dar galėtų prisidėti po vieną kitą kelionę, kas keliauja. Ir viskas. Jau yra riba. Vadinasi, lietuvių keliavimu didelio verslo nepadarysi ir investuoti į infrastruktūrą nereikia“, – svarstė M. Skuodis.

Pasak jo, Ryga su savo oro uostu ir „Air Baltic“ „tikrai jau nubėgusi į priekį“. Be to, naują oro uostą ketina statyti Lenkija. Tuo metu Lietuva numato plėsti Vilniaus oro uosto išvykimo terminalą, kuris leistų aptarnauti 7,5 mln. keleivių per metus.

„Ir tai būtų Vilniaus riba. Jeigu ją viršijame, tada būtų Kauno oro uosto plėtra. Jeigu statytume naują oro uostą, Vilnius ir Kaunas turėtų būti uždaryti“, – pareiškė jis.

M. Skuodis įsitikinęs, kad vietinių kelionių problemas spręstų vieningas elektroninis bilietas – ministerijos priemonių plane numatytas tokio bilieto sukūrimas.

„Lietuvos geležinkeliai“ jau diegia naują bilietų pardavimo sistemą, kuri bus sujungta su vežėjų, ypač tolimojo susisiekimo, sistema, o prie jos galės prisijungti ir savivaldybių transporto įmonės, teigė susisiekimo ministras.