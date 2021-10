Didžiausias „Tesla“ fanas yra pasiruošęs žlugti su savo mylima kompanija – jau turi akcijų už 4,6 milijardus dolerių

Įdomu, ką psichologai pasakytų apie žmogų, kuris save prisistato kaip nepažįstamo vyro gerbėją, bet neįmanoma paneigti fakto, kad Koguan Leo yra labai sėkmingas investuotojas, kadaise baigęs Kolumbijos universitetą ir Niujorko aukštąją teisės mokyklą.

„Elono Musko gerbėjas“ – taip save, nepaisydamas savo paties didelių asmeninių pasiekimų, pristato Leo. Ir be reikalo – juk jis įkūrė didelę informacinių technologijų bendrovę „SHI International Corp.“

Visai neseniai Leo įsigijo didelius apartamentus Singapūre – už juos verslininkas paklojo 54 milijonus dolerių. Tačiau šis Kinijos-JAV milijardierius vis tiek dažniausiai kalba ne apie IT, savo verslą ir nuotykius, o apie „Tesla“. Mat jis yra trečiasis „Tesla“ investuotojas pagal turimo akcijų paketo dydį. Tiesa, jokie vieši duomenys to negali patvirtinti – Leo teigia, kad taip yra dėl to, kad jo paketas yra išskaidytas.

Teigiama, kad Koguanui Leo priklauso 6,2 milijonai „Tesla“ akcijų, kurių vertė – apie 4,6 milijardus dolerių. Daugiau akcijų už jį valdo tik pats Elonas Muskas ir Larryis Ellisonas. Negana to, Leo ir toliau perka „Tesla“ akcijas. Kitais metais jis ketina įsigyti dar milijoną akcijų.

Ir taip, auganti „Tesla“ vertė augina ir Leo turtus. Bet tie pinigai yra užrakinti akcijose ir Leo neketina skinti tų vaisių. „Aš iškilsiu ir žlugsiu su „Tesla“, sakė investuotojas.

„Ark Invest“ neseniai ėmė pardavinėti „Tesla“ ackijas ir jų ši kompanija turi nemažai. Tačiau Leo teigia, kad nori nupirkti daugiau akcijų nei „Ark“ gali parduoti. Mat jis yra didelis Elono Musko, su kuriuo jis, aišku, yra ne kartą susitikęs, ir „Tesla“ gerbėjas.