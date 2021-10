Vidutinis Lietuvos keliais važinėjantis automobilis buvo pagamintas prieš 14-15 metų. Neįmanoma paneigti fakto, kad į naujus automobilius lietuviai dairosi dažniau, bet elektromobiliai vis dar yra labai brangūs, lyginant su analogiškais automobiliais su vidaus degimo varikliais.

Gerėjant įkrovimo infrastruktūrai, stiprėjant spaudimui benzininiams ir dyzeliniams varikliams ir vyriausybei vystant transporto sektoriaus švarinimo politiką, vis dažniau dairysimės į naudotus elektromobilius. Nors seni elektromobiliai kelia pagrįstų ir nepagrįstų baimių.

Kodėl žmonės įtariai žiūri į naudotus elektromobilius?

Mechaniškai elektromobiliai yra žymiai paprastesni už automobilius su vidaus degimo varikliais. Juose tiesiog yra mažiau judančių dalių. Net jei gerai nenusimanote apie vidaus degimo variklius, žinote, kad juos sudaro cilindrai, kuriuose juda stumokliai, švaistikliais sujungti su velenu.

Čia pat kilnojasi vožtuvai, juda sklendės, dirba degalų siurblys, įpurškimo sistema. Tikėtina, kad jūsų automobilis kvėpuoja su turbokompresoriaus pagalba, o tai – dar viena judanti detalė. Elektromobiliuose viso to nėra. Elektriniai varikliai tikrai nėra amžini, bet juose tiesiog yra mažiau judančių dalių.

Tačiau tai nereiškia, kad elektromobiliai nesensta ir juos galite pirkti kone aklai. Didžiausią nerimą žmonėms įprastai kelia baterija. Tai – vienas iš pagrindinių ir neabejotinai brangiausias elektromobilio komponentas, kuris sensta. Tai tikrai esate pastebėję – sensta ir telefonų bei kompiuterių baterijos.

Ličio jonų baterijų senėjimas mokslininkams yra labai įdomus ir kol kas dar ne visiškai suprantamas procesas. Paprastai tariant, baterijos viduje pradeda augti mikroskopinės adatos, vadinamos dendritais. Šie dariniai, susidarantys ant baterijos elektrodų, blogina baterijos cheminę struktūrą.

Elektromobilių vairuotojai tai pastebi matydami susitraukusią nominalią baterijos talpą – senesnis automobilis tarp įkrovimų nuvažiuoja mažiau nei visai naujas.

Neseniai pasirodė naujienos, kad „Volkswagen ID.3“ baterija sensta greičiau nei buvo tikėtasi. Per vienerius metus vienas ID.3 prarado 12 km. Tiesa, verta paminėti, kad baterijos naudingos talpos kritimas yra sparčiausias, kai ji nauja. Be to, šis ID.3 buvo naudojamas pakankamai intensyviai.

Baterijos senėjimas priklauso ne tiek nuo automobilio amžiaus ar ridos, kiek nuo to, kaip jis buvo naudojamas. Įkrovimo-iškrovimo ciklai, įkrovimo galia ir net aplinkos temperatūra turi įtakos baterijų senėjimui. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad greičiausiai dėvisi tos baterijos, kurios ilgesnį laiką stovi su 100 proc. įkrova ar visiškai iškrautos?

Kai kurie žmonės vis dar baiminasi dėl elektromobilių pavojingumo. Nerimą kelia gaisro tikimybę – ar senstanti baterija tampa pavojinga? Iš tikrųjų, elektromobiliai taip plačiai pasklido tik dabar, bet duomenų apie senstančių elektromobilių keliamus pavojus tiesiog nėra. Įprastai kartojama ta pati tiesa – tikimybė, jog elektromobilis užsidegs, nėra didesnė nei automobilio su vidaus degimo varikliu atveju.

Galiausiai, nerimą kelia ir priežiūra, kurios naudotam elektromobiliui gali reikėti. Kuris servisas jį taisys? Ką reikės daryti, jei nepratęs vairuotojas per neatidumą kelyje visiškai išeikvos bateriją?

Nepagrįstos baimės?

Baterijų senėjimas yra tikra problema, todėl prieš perkant elektromobilį ją reikės patikrinti. Geriausia tai daryti specializuotame servise ar atstovybėje. Patyrę meistrai gali pasakyti, kokio baterijų nusidėvėjimo galima tikėtis. Kita išeitis – įkrauti elektromobilį ir pažiūrėti, kiek kilometrų žada jo kompiuteris.

„Tesla“ teigia, kad „Model 3“ baterijos naudingą baterijos talpą išlaikys automobiliui peržengus ir 800 tūkstančių kilometrų ridą. Didesnės baterijos bent jau teoriškai turėtų senti ne taip greitai, nes jos nėra taip dažnai įkraunamos. Bet, kaip jau supratote, viskas priklauso nuo naudojimo. Nuvažiavusi 328 tūkstančius kilometrų „Tesla“ turėtų prarasti tik apie 10 proc. savo originalios talpos.

Baterijos keitimas, jei to prireiktų, gali būti labai brangus – tai yra dar viena priežastis gerai apžiūrėti elektromobilį. „Tesla Model S“ baterija kainuoja 13-15 tūkstančių dolerių, „Nissan Leaf“ – dvigubai ar net trigubai pigiau. Pavyks sutaupyti daug, jei rinksitės naudotas detales.

Elektromobiliai nedega dažniau nei benzininiai ar dyzeliniai automobiliai. Tiesą sakant, duomenys rodo, kad jie dega žymiai rečiau. Mažiau judančių dalių, mažiau degių skysčių, mažiau koncentruoto karščio, mažiau laidų ir vamzdelių, kuriuos graužikai galėtų pragraužti.

„Tesla“ duomenimis, „Tesla“ ir kiti elektromobiliai, dega žymiai rečiau nei JAV vidurkis, net ir turint omenyje nuvažiuojamas mylias. Vienintelė priežastis, kodėl žmonėms atrodo, kad elektromobiliai dega dažniau, yra su naujomis technologijomis susijęs įtarumas – apie kiekvieną „Tesla“ ar kito elektromobilio gaisrą pranešama žymiai aktyviau.

Galiausiai, dėl elektromobilių servisų baimintis irgi nėra ko. Dauguma rinkoje esančių elektromobilių yra gaminami senųjų automobilių gamintojų – „Volkswagen“, „Nissan“, „Renault“.

Turint omenyje vidutinio Lietuvoje perkamo automobilio amžių, kai jūs pirksite naudotą elektromobilį specializuoti markių servisai jau bus pasiruošę priimti elektromobilius. Be to, didžiuosiuose miestuose jau yra bendrovių, kurios teikia elektromobilių priežiūros ir remonto paslaugas. O daug darbų, nesusijusių su elektrine dalimi, atlieka ir kitos remonto dirbtuvės.

Ar elektromobiliai tikrai yra pigiau išlaikomi?

Taip, tai jau įrodė ne vienas tyrimas. „Consumer Reports“ tyrimas parodė, kad elektromobilių vairuotojai už savo mašinų priežiūrą moka perpus mažiau nei benzininių ir dyzelinių automobilių vairuotojai. Tuo tarpu „RepairPal“ praneša, kad elektromobilio išlaikymas yra tik ketvirtadaliu pigesnis. Skirtumas, žinoma, didelis, bet, kaip visada, viskas priklauso nuo naudojimo.

Elektromobiliai turi žymiai mažiau dylančių detalių. Jie neturi besimakaluojančių, ūžančių ir tratančių variklių, pradegančių išmetimo sistemų, poreikio keisti tepalus. Dauguma elektromobilių ir stabdžius naudoja taupiau, nes regeneracinių sistemų pagalba tą kinetinę energiją sugrąžina į bateriją, o ne paverčia ją karščiu. Be to, jiems dažnai taikomos privilegijos, susijusios su, kartais, nemokamu stovėjimu ar pigesniu draudimu.

Elektromobiliai yra sunkesni ir turi stipresnį sukimo momentą, todėl padangas dėvi greičiau. Be to, kartais jie greitai sudėvi savo 12 V baterijas. Bet tai – palyginti maži kaštai. Kartais pasitaiko ir tokių istorijų, bet tai yra labiau susiję su brangiais ratlankiais ir „Tesla“ klientų aptarnavimu:

7 patarimų naudotų elektromobilių pirkėjams Skirkite daug dėmesio baterijai. Nepasitikėkite tik parduodančio žmogaus žodžiu. Geriausia – patikrinkite automobilį pas specialistus. Jie gali atlikti tikslius matavimus, pastebėti korozijos ar avarijos požymius.

Taip pat išsiaiškinkite, kokią garantiją baterijai suteikė gamintojas ir, jei ji vis dar galioja, ar ji yra perduodama vėlesniems automobilio pirkėjams. Taip pat, susitaikykite su tuo, kad baterija nėra nauja ir jos galimybės per metus bus sumažėjusios.

Įsitikinkite, kad suprantate elektromobilio ribas. Ar jums pakanka jo realaus (ne to, kurį nurodo gamintojas) tarp įkrovimų nuvažiuojamo atstumo? Ar suprantate, kiek laiko užtruks jo įkrovimas namuose? Ir kur ketinate jį įkrauti kelyje?

Pasidomėkite, kur arčiausiai jūsų yra elektromobilius aptarnaujantis servisas ir kokias paslaugas jis teikia. Elektromobiliai yra patikimesni už automobilius su vidaus degimo varikliais, bet jie vistiek genda. Dar prieš pirkdami sugalvokite, kur jį taisysite.

Patikrinkite, ar elektromobilis turi visus įkrovimui reikalingus priedus. Elektromobilyje turėtų būti pora įkrovimo laidų. Jei turite galimybę ir ketinate elektromobilius naudoti ilgą laiką, įsirenkite įkrovimo stotelę namuose.

Atkreipkite dėmesį į įkrovimo lizdą. Jei ketinate pirkti elektromobilį iš Šiaurės Amerikos, jis naudos kitokį įkrovimo lizdą nei mūsiškiai standartai (Type1 ir CCS1, o ne Type2 ir CCS2). Reikės keisti lizdą arba pirkti adapterį.

Pasidomėkite modelio istorija. Išsiaiškinkite, ar anksčiau šis modelis nebuvo atšauktas, ar gamintojas neįdiegė kokių nors atnaujinimų, kurių jus dominančiame automobilyje nėra, ar vairuotojai dėl ko nors skundėsi. Tai nebūtinai turėtų atbaidyti jus nuo pirkimo, tiesiog žinosite į ką atkreipti dėmesį.

Nepamirškite, kad elektromobilis irgi yra automobilis. Skirkite dėmesio baterijai, bet nepamirškite patikrinti ir stabdžių, važiuoklės, paieškoti rūdžių, įsitikinti, kad veikia visi elektronikos prietaisai. Elektromobiliai taupiau naudoja stabdžius, bet kartais jie genda nuo reto naudojimo.

Apskritai, naudoto elektromobilio pirkimas yra dar paprastesnis nei naudoto automobilio su vidaus degimo varikliu. Tiesiog mes prie to dar nesame pripratę, o neišplėtota infrastruktūra (įkrovimo stotelių tinklas ir servisai) bei bauginantys vaizdai ekranuose sėja nerimą.

Turint omenyje, kokius senus automobilius mes vairuojame, elektromobiliai automobilių turguose ims dominuoti tik po 10 metų. Tuomet dėl modelių gausos jų kaina turėtų būti pakankamai patraukti, o ir jų paplitimas pavers juos daugiau-mažiau kasdienybe.