– Kokia dabar situacija jūsų įmonėje?

– Mūsų įmonės istorijoje šie ir praeiti metai yra vieni iš sudėtingiausių. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad mes, kaip ir visos kitos įstaigos užsienyje, turėjome iššūkių dėl pandemijos: reikėjo perorganizuoti veiklos procesus, kad dalį paslaugų galima būtų teikti nuotoliniu būdu, skaitmenizuoti. Be visų šių iššūkių turėjome du didelius projektus, kurie mums nepalengvino gyvenimo.

Pirmasis yra registracijos mokestis, kuris įsigaliojo nuo praeitų metų liepos mėnesio. Antrasis – savininkų deklaravimo sistema. Šis projektas buvo labai didelis ir orientuotas į visų transporto priemonių savininkus.

Transporto priemonių registre yra apie du milijonus automobilių, todėl reikia suprasti, kad tokio masto pokytis su trumpa komunikacija atnešė problemų. Mes jau iš anksto supratome, kad turėsime tam tikrų rizikų. Be to, viską pradėjome nuo gegužės 1 d., o automobilių pardavėjai žino, kad šį laikotarpį daugiausia parduodama transporto priemonių. Papildomai balandžio pabaigoje buvo atlaisvintas karantinas, todėl „gavome dovaną“ ir patekome į blogą sūkurį.

– Kokia šiuo metu yra situacija? Teko girdėti, kad Vilniuje klientai iki šiol stovi eilėse ir ne visiems viskas patinka.

– Mes turime įdomų reiškinį, kad dalį paslaugų teikiame per išankstinę registraciją, o dalį – gyvai. 30 proc. vietų skiriame išankstinei registracijai, o 70 proc. gyvai. Per paskutinį mėnesį apvažiavome 18 „Regitros“ padalinių ir pastebėjome, kad regionuose žmonių beveik nėra, o tai mums kelia nerimą. Vilniuje išankstinė registracija visiškai užsipildžiusi, o gyvos eilės nėra.

Labai sudėtinga suprasti, kaip pasiskirsto žmonės. Lapkričio pradžioje buvo didesnis išeiginių tarpas, todėl daugiau žmonių atvyko pirmąją darbo dieną po ilgojo savaitgalio. Savaitės viduryje sumažėja žmonių skaičius.

– Kaip dabar jaučiamas bendrasis automobilių rinkos stagnavimas? Automobilių trūkumas turėtų pasijausti ir jūsų rezultatuose, nes naujų ir naudotų automobilių rinka yra gerokai sumažėjusi. Kai kurie gamintojai jaučia nerimą – užsidaro gamyklos.

– Skaičiai rodo, kad praeitų metų rugsėjį buvo įregistruota 4877 transporto priemonės, o šių metų rugsėjį – 2249 transporto priemonės. Spalį pastebimas dar drastiškesnis kritimas. Praeitais metais užregistruota 3701 transporto priemonė, o šiais – 1774. Naudotų transporto priemonių rinkoje nesimato kritimo, todėl tas judėjimas antrinėje rinkoje išliko beveik toks pat.

– Kokia situacija yra su žmonėmis, kurie nori gauti vairuotojų pažymėjimus? Ar vis dar susidaro eilės?

– Situacija gerėja. Mes nuolat stebime, kokia situacija yra pas kolegas užsienyje ir pastebime, kad pas mus nėra pati blogiausia situacija.

Olandijoje eiles planuojama panaikinti 2024 m. Mes tokių iššūkių neturime, bet turime numatę, kad vairuotojai nelauktų eilėse ilgiau nei 20 d. Dabar jie laukia 28 d. Aišku, tikimės didžiojo pokyčio, nes nustojome egzaminuoti motociklų vairuotojus dėl artėjančios žiemos. Tie, kas egzaminuodavo motociklininkus galės dabar prisidėti prie B kategorijos eilės mažinimo.

Be to, pastebiu seną problemą – turime įvairių grupių, kur žmonės vieni kitiems bando pardavinėti „Regitros“ eiles. Su šiuo verslu bandome kovoti. Šiuo metu, norint patekti į egzaminą, nebūtina registruotis per elektroninius valdžios vartus. Žmonės, kurie nori greičiau patekti į egzaminą, neatsakingai pasidalina duomenimis su neatsakingais paslaugų tiekėjais, kurie sutinka už tam tikrą atlygį surasti vietą „Regitroje“.

Dabar bandysime eiti drastišku keliu – kol kas nesame apsisprendę, nuo kada tai darysime. Bet norime padaryti išankstinę registraciją praktikos egzaminui tik per elektroninius valdžios vartus. Šiuo metu kenčia sąžiningi žmonės, kurie nori surasti egzaminui vietą. Jungtinėje Karalystėje galima rasti daug puslapių, kurie oficialiai teikia paslaugas, jog gali surasti vietą. Tokia paslauga kainuoja net 150 svarų.

– Kaip sekasi būsimiems vairuotojams važiuoti su navigacijomis, kurios atsirado šiais metais?

– Navigacija neturėjo didelės įtakos išlaikymo rezultatui, todėl mes nieko nepabloginome klientams. Su navigacijos priemonėmis turime įvairių situacijų, pavyzdžiui, kai ji nuveda ne į tą vietą arba parodo neteisingą maršrutą. Bet mes sakome, jog bet koks navigacijos neteisingas nurodymas, kur sukti, nebus vertinamas kaip klaida ir neturės įtakos vertinimui.

– Ar turite kokių nors planų šiems arba kitiems metams?

– Norime iki galo pabaigti darbus su savininko deklaravimo sistema – matome daug dalykų, kuriuos reikėtų tobulinti ir su kokiais sunkumais susiduria vairuotojai. Džiaugiamės, kad skaitmenine sistema naudojasi 65 proc. žmonių ir norime auginti šį skaičių.

Taip pat žinome apie artėjantį taršos mokestį, todėl negalime skirti žmogiškųjų išteklių konkrečiai sričiai. Įsigaliojimas gal ir bus vėlesnis, bet gali keistis patys dydžiai registracijos mokesčio. Šis pokytis mums darys vieną ar kitą įtaką.

– Teko dalyvauti įvairiuose pokalbiuose, kuriose sužinojau, kad dabartinis registracijos mokestis liks, o papildomai prisidės metinis mokestis. Ar čia jūs užsiimsite šiais darbais?

– Labai tikimės, kad mums liks administruoti registracijos mokestį ir teikti naujo valdytojo duomenis. O visa kita, kaip ir turėtų daryti Valstybinė mokesčių inspekcija. Mums nereikės daryti jokių korekcijų, jei kažkiek ir keisis registracijos mokesčio įkainis.

– Kaip manote, ar užteks stiprybės valdžiai priimti šį mokestį?

– Aš manau, kad tai politinis sprendimas. Juk yra du keliai – drastiškas, kai atgrasai pirkti taršias transporto priemones arba bandymas keisti žmonių įpročius. Greičiausiai šiuos sprendimus reikėjo priimti daug anksčiau, nes dabar visi turime įsipareigojimus.

– Ką manote apie Vilniaus dabartinės valdžios triukus, kurie vyksta su miesto gatvėmis, sankryžomis, medžiais ir t. t.?

– Jų ta kryptis, kaip ir aiški. Vakarų Europoje bandoma iš miestų pašalinti privatų transportą, bet ten puikiai veikia viešasis transportas, išvystyta infrastruktūra dviračiams, paspirtukams, ko pas mus dar nėra. Truputį nerimą kelia kai kurios vietos, pavyzdžiui, važiuojant nuo Geležinio Vilko g. link prekybos centro „Akropolis“. Iš pradžių būna platus kelias, bet įsiliejant į eismą, staiga atsiranda susiaurėjimas. Jokio nėra įspėjamo ženklo, todėl neramina, ar šioje vietoje yra viskas apgalvota iki galo.

Mes tikrai turėtume būti žalesni ir daugiau dėmesio skirti švariai aplinkai. Bet visos priemonės nėra daromos kartu. Gal pirmiausia turėtume keisti infrastruktūrą, o tik tada alternatyvųjį transportą.