Tiems klientams, kurie nenori savo automobilio paženklinti automatiškai priskirtais numerio ženklais, „Regitra“ siūlo patiems išsirinkti patikusią raidžių ir skaičių kombinaciją. Ją būtent ir galima užsisakyti iš planuojamų gaminti sąrašo, kuris yra sudaromas abėcėlės tvarka ir kas keletą mėnesių atnaujinamas.

Gruodžio mėnesį buvo pirmą kartą organizuotas ir kalėdinis numerio ženklų išpardavimas. Akcija labiausiai sudomino automobilių vairuotojus ir tokio tipo numerio ženklai buvo išpirkti pirmiausiai.

Tačiau išpardavimo sąraše dar yra laisvų derinių, skirtų motociklams ir priekaboms. Taigi, jų savininkai kviečiami pasinaudoti paskutine galimybe ir įsigyti akcinius numerio ženklus už 39,99 eurus vietoj įprastų 75-500 eurų, kadangi paskutinė akcijos diena yra sausio 31 d.

Iš kokių derinių bus galima rinktis šį kartą?

46 raidžių derinius, skirtus automobiliams, bus galima rinktis su skaičiais nuo 001 iki 999. Taigi, iš viso bus net 46 tūkst. galimų kombinacijų. Visas derinių sąrašas pateikiamas žemiau:

MGA, MGB, MGC, MGD, MGE, MGF, MGG, MGH, MGI, MGY, MGJ, MGK, MGL, MGM, MGN, MGO, MGP, MGR, MGS, MGT, MGU, MGV, MGZ, MHA, MHB, MHC, MHD, MHE, MHF, MHG, MHH, MHI, MHY, MHJ, MHK, MHL, MHM, MHN, MHO, MHP, MHR, MHS, MHT, MHU, MHV, MHZ.

Užsisakyti naują derinį galės ir priekabų savininkai, kuriems bus išleistos serijos RR ir RT.

Primename, kad planuojami gaminti numerio ženklai yra skirstomi į 4 grupes, kurių kaina priklauso nuo pasirinktos raidžių ir skaičių kombinacijos. Pavyzdžiui, MHM 707 kainuos 75 eurus, o MGL 007 – 250 eurų.

Pirmenybė užsakantiems internetu

Naujuosius derinius užsisakyti bus galima vasario 1 d. nuo 17 val. teikiant užsakymą internetu, o atvykus į padalinį – kitą darbo dieną, t. y., trečiadienį.

Rezervuoti numerio ženklai pagaminami per 5 d. d. Po to klientai juos taip pat internetu gali priskirti savo turimam automobiliui, o numerio ženklus ir naują registracijos liudijimą gauti tiesiog į paštomatą arba per kurjerį. Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį. Tokiu atveju jie nemokamai 1 metus saugomi „Regitros“ padalinyje.